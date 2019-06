Gyurcsány Ferenc az európai parlamenti választások után átvette a hatalmat az ellenzéki pártok felett - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője a Bayer show-ban. Kocsis Máté azt mondta: a kormánypártok ugyanakkor növelték támogatottságukat és a rájuk szavazók számát is. Schmuck Andor volt szocialista politikus is beszáll a főpolgármester-jelölti harcba. A jelöltté váláshoz 2 ezer aláírást kell összegyűjtenie. Az ellenzék csapdahelyzetben van, nem tud új szavazókat bevonzani, ezért „ugyanazt a tortát szeleteli újra és újra” - mondta Kiszelly Zoltán, a XXI. Század Intézet regionális igazgatója az M1-en. Budapesten a vizitdíj bevezetésével, a forráshiányok pótlásával, valamint több-biztosítós rendszer kidolgozásával kampányol a Magyar Liberális Párt főpolgármester-jelöltje. Sermer Ádám bejelentette, hogy közadatigénylés formájában kikéri az összes olyan fővárosi jegyzőkönyvet, amelyikből kiderül, hogy milyen módon tárgyalták eddig az egészségügy kérdéseit. Nemzetállami szinteken szigorodtak a migrációval kapcsolatos intézkedések, amelyek Európát nézve a balkáni útvonal mellett az olasz irányban és a marokkói-spanyol határ térségben is érvényesülnek - közölte Bakondi György az M1-en. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója elmondta, hogy a balkáni útvonalon az aktivitás növekedése egy hónapja kezdődött, a görög szigeteken már 13 ezernél többen vannak. A misszió jegyében telik a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra felkészítő év az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében - mondta Erdő Péter bíboros, érsek az egyházmegye családi napján. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ismételten egyeztetett a román külügyminiszterrel az úzvölgyi helyzetről. Teodor Melescanu azt a tájékoztatást adta, hogy Románia miniszterelnökének utasítására a román védelmi minisztérium felügyelete alá kerül az úzvölgyi temető. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ellenzi az úzvölgyi katonatemető államosítását, miután az állami intézmények „nem akarták, vagy nem tudták” megakadályozni a június 6-ai incidenseket - mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Mediafax hírügynökségnek. Carmen Dan román belügyminiszter szerint az úzvölgyi katonatemetőben szolgálatot teljesítő rendőri és csendőri erők teljesítették küldetésük három célját: sikerült megelőzniük a magyarok és románok közti összetűzést, a személyi sérülést és a sírgyalázást. Köszönetét és nagyrabecsülését fejezte ki a magyar kormánynak Michel Aoun libanoni köztársasági elnök országa támogatásáért - közölte Trócsányi László igazságügyi miniszter Libanonból. Évtizedekig tart még az Európai Unióra nehezedő migrációs nyomás - figyelmeztetett Fabrice Leggeri, a Frontex uniós határ- és partvédelmi szervezet vezetője a Die Welt című német lapban. A Haza párt kész koalícióra lépni a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló Nép Szolgája párttal a július 21-i előrehozott választások nyomán megalakuló új parlamentben - jelentette be Julija Timosenko volt miniszterelnök. Prokopisz Pavlopulosz görög államfő jóváhagyta Alekszisz Ciprasz miniszterelnöknek a parlament feloszlatására irányuló kérését, megnyitva ezzel az utat az előrehozott választások előtt. Súlyos állapotban szállítottak kórházba egy katolikus papot a lengyelországi Wroclawban, miután egy 57 éves férfi késsel támadt rá - értesült az AP. Jeremy Hunt brit külügyminiszter szerint a konzervatív párti kormány, sőt talán a párt megsemmisülését is okozhatja, ha nem sikerül kiléptetni az Egyesült Királyságot az Európai Unióból. Csökkent áprilisban a brit gazdaság teljesítménye a brit EU-tagság megszűnésével összefüggő bizonytalanságok és az autóipar teljesítményének ezzel kapcsolatos meredek zuhanása miatt. Ismét emelkedik a menedékjogi kérelmek száma az EU-ban, az év első négy hónapjában 10 százalékot meghaladó növekedést regisztráltak - írta a Berliner Morgenpost című német lap az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal adatai alapján. A szíriai kurd hatóságok átadtak Franciaországnak, illetve Hollandiának tizenkét francia és két holland gyermeket, akik az Iszlám Állam terrorszervezet harcosainak árvái - közölték kurd tisztségviselők. Mennyiségében és minőségében is bővül az amerikai katonai jelenlét Lengyelországban, az erről szóló politikai megállapodást szerdán Washingtonban írja alá Donald Trump amerikai és Andrzej Duda lengyel elnök - közölte a lengyel államfő kabinetfőnöke. Ha Hszi Csin-ping kínai elnök nem vesz részt a G20-as országcsoport június végi csúcsértekezletén, akkor Washington azonnali hatállyal további védővámokat léptet életbe a kínai árukra - közölte Donald Trump amerikai elnök. Felszólította Iránt Heiko Maas német külügyminiszter, hogy ne mondja fel a 2015-ben megkötött atommegállapodást. A szerződés megőrzésének fontosságát emelte ki Bécsben a Nemzetközi Atomenergia-szervezet főigazgatója is. Orosz lapok címoldalon titakoztak Ivan Golunov oknyomozó újságíró őrizetbe vétele ellen. Korrupció miatt 11 évi fegyházra és 160 millió rubel bírságra ítélte egy moszkvai bíróság Vjacseszlav Gajzert, az északkelet-oroszországi Komi Köztársaság volt vezetőjét. Szaúd-Arábia meghívta a Roszatom orosz állami atomenergetikai céget, hogy vegyen részt a szaúdi atomerőmű építésével kapcsolatos tender harmadik fordulójában. Kaszim-Zsomart Tokajev nyerte a kazah elnökválasztást a szavazatok 70,8 százalékával. Legalább 95 embert öltek meg fegyveresek a Mali középső részében fekvő, dogon kisebbségiek lakta Sobane-Kou faluban - közölte egy helyi képviselő és egy biztonsági illetékes. Egy nyugalmazott tábornokot gyanúsítanak az indonéziai hatóságok azzal, hogy merényleteket szervezett négy magas rangú tisztségviselő ellen - közölte az indonéziai média. „Belátható távolságban van” a Hableány kiemelése, a hajó rövidesen emelhetővé válik - közölte a TEK társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának vezetője. A Hableány mentési munkálatai és a kutatás miatt a Duna érintett szakaszán légtérkorlátozás van érvényben vasárnap éjfélig - közölte a Terrorelhárítási Központ. Újabb szemlét tart a Budapesti Rendőr-főkapitányság a május 29-i hajóbalesetben érintett Viking Sigyn szállodahajón, Visegrádon - közölte a rendőrség. Összesen 11-en sérültek meg a tótkomlósi raliversenyen történt balesetben, közülük 9 ember került kórházba - közölte az Országos Mentőszolgálat. Egy ember meghalt, amikor fának ütközött egy autó a 61-es számú úton, Taszár térségében. Személyvonattal ütközött egy motoros Debrecen belterületén, a motoros férfi megsérült - közölte a rendőrség Jelentős létszámú katonai járművekből álló konvojok közlekedésére lehet számítani az ország több területén június 11. és 16. között. Egyik utasának rosszulléte miatt Budapesten megszakította útját a Qatar Airways Dohából Birminghambe tartó járata - írta az Airportal.hu. Női vízilabda világliga szuperdöntő: Ausztrália - Magyarország 12:7 Puskás-Suzuki Kupa: Bayern München (német) - NK Osijek (horvát) 2:0; Puskás Akadémia - Panathinaikosz (görög) 2:0 Két érmet nyertek a magyarok a junior öttusázók lengyelországi Európa-bajnokságán. A magyar férfi hetesrögbi-válogatott hat győzelemmel, veretlenül nyerte meg a harmadosztályú Európa-bajnokságot Belgrádban, így részt vehet az európai olimpiai kvalifikációs tornán, és jövőre a másodosztályban szerepelhet.