Paletta: Ismert emberek felemás zokniban a Down-szindróma világnapján

4926 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 529 122-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 143 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 226-ra emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már több mint 1 millió 347 ezer fő a beoltottak száma, és 399 ezren már a második oltását is megkapták. A szennyvízvizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a következő hetekben a fertőzöttek számának emelkedésére kell számítani - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: „nehéz hetek előtt állunk, minden bevezetett óvintézkedésre szükség van”. Ezen a héten lehet a legtöbb fertőzött, de a tetőzés akár 3 hétig is eltarthat - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint az elmúlt 50 év legsúlyosabb járványhelyzetével nézünk szembe. A Magyar Orvosi Kamara több orvos ellen is eljárást indított az utóbbi időben amiatt, ahogyan a járvány elleni védekezést kezelik vagy éppen nem kezelik - mondta Kincses Gyula Magyarország élőben című műsorunkban. Eddig a kínai vakcina kapcsán volt a legkevesebb a panasz - közölte Rusvai Miklós Magyarország élőben című műsorunkban. A virológus az AstraZeneca vakcinával kapcsolatban elmondta, hogy a második napon erős immunreakciót válthat ki a szervezetben, de ez más vakcinák esetében is előfordulhat, nem kell aggódniuk a beoltottaknak. Szerdán újabb 100 ezer adag koronavírus elleni kínai oltóanyag érkezik Magyarországra - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Eredményesen vette el a kormány a koronavírus-járvány okozta helyzetben nyerészkedők kedvét a magyar embereket megkárosító trükköktől - mondta Cseresnyés Péter a Magyar Nemzetnek. Egymillió forintos egészségügyi bírságot szab ki a Pest Megyei Kormányhivatal a koronavírus elleni oltás beadását megtagadó erdőkertesi háziorvos praxisára - közölte a kormányhivatal. Betekintés kért a szocialista Ujhelyi István a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos kormányzati dokumentumokba. Ha kell, az ellenzék lehazudja a csillagokat az égről - mondta Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Az Európai Beruházási Bank által Magyarország részére biztosított források az egészség védelmét, az állások megtartását és a beruházások támogatását szolgálják, vagyis a gazdaság újraindításához nyújtanak segítséget - mondta a pénzügymininiszter. Már elérhetők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján az adóbevallás-tervezetek - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Több mint ezer kilométernyi útszakasz újulhat meg idén - tudatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Ellentmondásos hírek terjengenek az Olaszországba érkezett illegális migránsok számáról - mondta Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója. A magyar reklámadó, és a kiskereskedelmi ágazatban kivetett lengyel adó nem sérti az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogot - közölte döntését az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága. Annyival több szerb és magyar ember életét tudtuk megvédeni, mint amennyi keleti vakcinát megvásároltunk, és amennyi oltást már beadtunk Szerbiában, illetve Magyarországon - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. Magyarország részt vesz az úgynevezett Covid-útleveleket előkészítő beszélgetésekben, de ragaszkodik ahhoz, hogy egy ilyen dokumentum nem lehet diszkriminatív senkivel szemben - mondta Szijjártó Péter. Az Európai Bizottság 10 millió adag vakcina gyorsított szállításáról állapodott meg a Pfizer amerikai gyógyszergyártó és partnere, a BioNTech német biotechnológiai cégekkel a második negyedévre vonatkozóan - közölte az Európai Bizottság elnöke. A világon 120,1 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 68,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Franciaországban, Németországban és Olaszországban is felfüggesztették az AstraZeneca koronavírus-védőoltás használatának, miután mellékhatások gyanúja merült fel a vakcinával kapcsolatban. Az AstraZeneca gyógyszergyár szerint semmiféle tudományos adat nem utal arra, hogy a cég által az új típusú koronavírus ellen kidolgozott oltóanyag növelné a vérrögképződés kockázatát. Belgium tovább folytatja a koronavírus ellen az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcina alkalmazását, mivel szakvélemények szerint az „oltóanyag jó, biztonságos és hatékony”. A hét hátralevő részére szinte mindent bezárnak Szerbiában, a koronavírus-járvány terjedését lassítandó szerdától vasárnapig csak az élelmiszerüzletek, a gyógyszertárak és a benzinkutak tarthatnak nyitva. Ukrajnában több mint 9600 új koronavírusos fertőzöttet jegyeztek fel, ami 2850-nel több az előző napinál, és több mint 260-an haltak bele a betegségbe egy nap alatt. Mérsékelten lassul a koronavírus-járvány terjedése Csehországban. Egy nap alatt a laboratóriumi szűrések 10 511 új igazolt fertőzést mutattak ki, ami 130-al kevesebb, mint egy hete. Oroszországban kimutatták az új koronavírus dél-afrikai mutációját - közölte az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet. Joe Biden amerikai elnök nagy szövetségi adóemelésre készül az Egyesült Államokban, erre a múlt héten elfogadott 1900 milliárd dolláros mentőcsomagot követő hosszú távú gazdasági program finanszírozása miatt lenne szükség - írja a Bloomberg hírügynökség. Blokkolták a Signal nevű végponttól végpontig terjedő titkosítást kínáló üzenetküldő szolgáltatást Kínában. Csaknem egyhavi kórházi ápolás után hazatérhetett Fülöp edinburghi herceg - közölte a Buckingham-palota. A hosszú hétvégén 2772 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Elrendelte a bíróság annak a 37 éves külföldi férfinak a letartóztatását, aki szombaton egy sebészeti ollóval súlyosan bántalmazott egy védekezésre képtelen állapotban, altatásban lévő nőt egy fővárosi kórházban, életveszélyes sérüléseket okozva neki. A Balassagyarmati Járásbíróság jogerősen egy év tíz hónap, két és fél évre felfüggesztett börtönre ítélt egy 43 éves anyát, aki rátámadt egy általános iskola női iskolaőrére. Megkezdődik a Lánchíd korszerűsítése, a szerdai részleges munkaterület-átadás és -átvétel során lezárják a hídfők környezetét és a hídjárdát is, gyalogosok a felújítás 2023-ra tervezett befejezéséig nem mehetnek át a hídon. A NAV több mint 5,4 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét, amely elérhető és jóváhagyható elektronikusan, aki nem rendelkezik a szükséges KAÜ-azonosítóval április 15. éjfélig kérheti a tervezet postázását. Életének 84. évében elhunyt Gyulai Líviusz Kossuth-díjas grafikusművész, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Majoros Bence kvótát szerzett a tokiói játékokra az asztaliteniszezők egyéni olimpiai világselejtezőjén, Dohában. Fucsovics Márton legyőzte a a kanadai Vasek Pospisilt, és bejutott a második fordulóba a dubaji keménypályás férfi tenisztornán. Boér Gábor vezetőedző távozik ZTE labdarúgócsapatának éléről, utódja Waltner Róbert lesz. Jakabfi Zsanett női labdarúgócsapata, a VfL Wolsburg mindkét, Chelsea elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőjét Budapesten, a Szusza Ferenc Stadionban játssza.