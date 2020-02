Paletta: Idén is Dex

Bencsik János kilépett a Jobbikból. „Ehhez az erkölcstelen és önpusztító politikához a továbbiakban nem vagyok hajlandó asszisztálni” – fogalmazott a politikus, aki ezentúl független országgyűlési képviselőként folytatja munkáját. „A Jobbik tisztújító kongresszusán Jakab Péter és Gyöngyösi Márton politikai bosszúhadjáratot hirdetett mindazon jobbikos vezetők és munkatársak ellen, akik nem az ő csapatukat erősítették” - közölte Bencsik János. Jakab Péter, a Jobbik elnök nemrég a frakcióülésen azt mondta: a továbbiakban nincsen szükség nemzetpolitikai és emlékezetpolitikai témákra, mert azok akadályozzák a baloldali szavazóknak való megfelelést. A szocialista Szaniszló Sándor is felvesz pénzt a polgármesteri fizetése mellé. A 18. kerület vezetője a Budapest Közút Zrt. felügyelő bizottságának a tagja, ami 151 ezer forintot jelent neki havonta. A jogszabályok szerint a pénzt azonban nem vehetné fel, a 3000 fő feletti települések főállású polgármesterei ugyanis nem vállalhatnak más keresőmunkát és nem lehetnek gazdasági társaságok tagjai sem. Újbuda DK-s vezetése 40 százalékkal csökkentené a szociális támogatásokat - derült ki a kerület honlapjára kitett, László Imre DK-s polgármester neve alatt futó költségvetési előterjesztésből. Szétesett az ellenzéki összefogás Kaposváron. A DK, a Jobbik, a Momentum és az MSZP azért fordít hátat a szövetségnek mert szerintük nem lehet együtt dolgozni az LMP-vel és a civilekkel. Két kérdés vonatkozik majd a „börtönbizniszre" a nemzeti konzultáció kérdőívén - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Az államtitkár emlékeztetett: az elítélt bűnözők eddig 12 ezer pert indítottak a magyar állam ellen és ez 8,5 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek. A márciusban induló nemzeti konzultációban a börtönbizniszről is elmondhatják véleményüket az emberek - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István a Fidesz Facebook-oldalán közzétett videójában azt mondta, a magyar emberek dönthetnek, hogy támogatják, vagy ellenzik a kártérítési perek lehetőségét, és hogy ezeket a pénzeket az elítéltek vagy az áldozatok kapják-e meg. Több mint 50 ezren írtak alá egy október végén elindított internetes petíciót, amelynek célja a Liget Budapest projekt megmentése - közölte a Magyar Nemzet. Orbán Viktor miniszterelnök meghívására megtartotta alakuló ülését a Nemzeti Kulturális Tanács Budapesten, a Karmelita kolostorban. A kormánypártok üdvözlik a klímavédelmi akcióterv megindítását, és készek minden támogatást megadni a megvalósításhoz, mert „környezetünk védelme mindannyiunk közös érdeke és felelőssége is” - közölte Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője. Reális a klíma- és természetvédelmi akciótervben kitűzött azon cél, hogy a megtermelt energia 90 százaléka 2030-ra karbonsemleges legyen - mondta Ferencz Orsolya, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos főmunkatársa. Január elsejei hatállyal 14%-kal nő a szociális szférában dolgozók fizetése, az intézkedés 84 ezer állami, önkormányzati, egyházi és civil fenntartású intézményben dolgozó embert érint - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. A magyar kormány támogatásával 249 elektromos autót vásárolt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a hazai kórházak számára és folyamatban van a működtetésükhöz szükséges 135 állomásból álló töltőhálózat fejlesztése is - közölte a központ főigazgatója. Információs napokon népszerűsíti a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Határtalanul! programot, amelynek támogatásával határon túli magyar területekre utazhatnak el diákok. A keresztény gyökereit egyre kevésbé vállalni merő Európában Magyarország kiemelt célként határozta meg a keresztény közösségek támogatását - mondta Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Januárban és februárban 5500 tiltott határátlépési kísérlet volt a magyar határon, ami jelentős növekedés az előző év hasonló időszakával összehasonlítva - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó döntés volt a kormány részéről a keleti nyitás stratégiájának meghirdetése tíz évvel ezelőtt, ezért is nyílt meg a magyar nagykövetség a kirgiz fővárosban, Biskekben - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Elutasította a román szenátus a parlamenti választási törvény módosításáról szóló vitatott sürgősségi rendeletet, amelyet két hete fogadott el a bukaresti kormány. Tőkés László szerint a román nacionalisták kinevetnék a magyarságot, ha az Európai Bizottsággal és Romániával szemben megnyert per után nem sikerülne összegyűjteni a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezéshez a szükséges egymillió aláírást. Emmanuel Macron francia elnök intézkedéseket jelentetett be Mulhouse városban az iszlám szélsőségesség visszaszorítására és a muszlimok elszigetelődése ellen a társadalomban. Az Európai Unió 21 millió euró összegű humanitárius segélyt juttat a Pakisztánba és Iránba menekült afgán menekülteknek és az őket befogadó közösségeknek - közölte az Európai Bizottság. Megfelelő angol nyelvtudáshoz és szakképesítéshez kötnék a külföldiek munkavállalását 2021-től Nagy-Britanniában. Az új rendszer célja, hogy felszámolják az alacsony képesítésű külföldi munkaerő foglalkoztatását. Washington diplomáciai képviseletté nyilvánította az Egyesült Államokban dolgozó öt kínai médiumot - jelentette be az amerikai külügyminisztérium. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter Moszkvában fogadta Halífa Haftar tábornokot, a nemzetközileg elismert líbiai nemzeti egységkormány ellen harcoló Líbiai Nemzeti Hadsereg parancsnokát - közölte az orosz minisztérium. Egy esetleges török hadművelet a legitim szíriai kormány és annak fegyveres erői ellen Idlíb tartományban a lehető legrosszabb forgatókönyv lenne - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A nemzetközileg elismert, tripoli székhelyű líbiai nemzeti egységkormány felfüggesztette részvételét a polgárháború lezárását célzó genfi tárgyalásokban, miután rakétatalálatok érték a második számú tripoli kikötőt. Őrizetbe vett az üzbég rendőrség 21 embert, akikről azt gyanítják, hogy kapcsolatban álltak az at-Tauhid va-l-Dzsihád nevű, Szíriában működő nemzetközi terrorszervezettel - jelentette be az üzbég belügyminisztérium. Második napja csökken az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Kínában, miközben kedd éjfélig több mint kétezren estek a vírus okozta tüdőgyulladás áldozatává. Letelt a Diamond Princess üdülőhajón február elején a tüdőgyulladást okozó COVID-19 koronavírus miatt elrendelt karantén - a Japánban tartózkodó brit-amerikai hajó kiürítése előreláthatólag több napot vesz igénybe. Oroszország addig fenntartja a kínai állampolgárok beutazási tilalmát, amíg Kína nem enyhíti a koronavírus-fertőzés miatt bevezetett korlátozásait - közölte Tatyjana Golikova, a járvány elleni védekezésért felelős orosz miniszterelnök-helyettes. Súlyosan megsérült a feketedoboza annak az ukrán utasszállító repülőgépnek, amelyet Irán véletlenül lelőtt - mondta az iráni védelmi miniszter, az ország külügyminisztere, de a sérülés ellenére sem adják át másik országnak a dobozt. Űrügynökséget hozott létre Ausztrália, és 2030-ra szeretnék megháromszorozni az ország űriparának teljesítményét - jelentette be Scott Morrison kormányfő. Gyászistentisztelet keretében vettek búcsút Makkai Ádám Kossuth-nagydíjas költőtől, nyelvésztől, műfordítótól, a Magyar Művészeti Akadémia néhai tagjától Budapesten, a Fasori református templomban. Családja, tisztelői, barátai és pályatársai végső búcsút vettek Andorai Pétertől, a nemzet színészétől a budapesti Farkasréti temetőben. Svájcban és Németországban futtatott prostituáltakat egy magyar bűnszervezet. A banda három tagját Nagykanizsán elfogták - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Büntetőeljárás keretében vizsgálja tovább a rendőrség a győri munkásszállón kedd reggel holtan talált 40 éves férfi halálának ügyét - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Meg akarta ölni volt élettársát egy férfi Monoron – a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Gyilkosság gyanúja miatt őrizetbe vettek két embert, miután holtan találtak zalaegerszegi lakásában egy férfit - közölte a megyei rendőr-főkapitányság. A Dorog kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjébe, miután a nyolcaddöntő visszavágóján, vendégként is legyőzte a III. ker TVE gárdáját. Határ Bernadett, a magyar női kosárlabda-válogatott centere szerződést hosszabbított a bajnoki címvédő Sopron csapatánál, az észak-amerikai profiliga következő idényében pedig az Indiana Fever együttesét erősíti.