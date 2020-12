Paletta: Hogyan változtak a vásárlási szokások a világjárvány idején?

A koronavírus elleni védekezésért felelős operatív törzs ülésén vett részt Orbán Viktor miniszterelnök a Belügyminisztériumban. A kormányfő meghallgatta a szakemberek jelentését az oltási terv végrehajtásának állásáról, az első napok tapasztalatairól, valamint a karácsonyi és a mai járványügyi adatokról. 609 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 316 669-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 114 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 9161-re emelkedett. A vakcina megérkezése a járvány elleni védekezés új szakaszát jelenti, de továbbra is szükség van a lakosság fegyelmezettségére a járványügyi intézkedések betartásában – mondta Galgóczi Ágnes, az NNK járványügyi osztályvezetője. Jól halad a koronavírus elleni védőoltások beadása a Dél-pesti Centrumkórházban, vasárnap 225 egészségügyi dolgozó kapta meg a vakcinát, és azóta egyetlen esetben sem alakult ki szövődmény - közölte Vályi-Nagy István, a kórház főigazgatója az M1-en. Óriási könnyítést jelent a veszélyhelyzet alatt fennálló keresőképtelenség igazolásában, hogy a szükséges dokumentumok e-mailben is továbbíthatók - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Facebook-oldalán. Januártól hárommillió forintos otthonfelújítási támogatás, februártól pedig kedvezményes otthonfelújítási kölcsön is segíti a családok otthonteremtési terveit – közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Magyar Lízingszövetség: A nagycsaládosok idén 3580 darab új, hétüléses autó megvásárlására kötöttek lízingszerződést az államilag támogatott programban, ezzel a lízingcégek által finanszírozott összeg novemberben elérte a 10,54 milliárd forintot. Elindult a felsőoktatási felvételi eljárás, már lehet jelentkezni a jövő szeptemberben induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, valamint a felsőoktatási szakképzésekre - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A jegybank elnöke szerint minden esély megvan, hogy Magyarország az elmúlt száz év egyik leggyorsabb válság utáni gazdasági növekedését érje el - írja a Magyar Nemzet. A koronavírus-járvány első és második hullámában is jelentős adókönnyítést kaptak a különböző cégek és ágazatok, ami az anyagi terhek mérséklése mellett több százezer munkahely megőrzését tette lehetővé - mondta a Magyar Hírlapnak Izer Norbert államtitkár Egy 2021 januárjában hatályba lépő rendeletmódosítás szerint a jövőben olyan orvos is elláthat háziorvosi tevékenységet, akinek még nincs meg ehhez a szakképesítése, de van más szakvizsgája - írja a Világgazdaság. Magyarország az első olyan afrikai sertéspestissel érintett ország a világon, amellyel Japán megállapodott a regionalizáció kérdésében - közölte az Agrárminisztérium. Kiss László Széchenyi-díjas csillagász, kutatóprofesszor kapta idén Az év ismeretterjesztő tudósa díjat. Szoros az együttműködés Magyarország és Észtország között az európai jövőt alapvetően meghatározó kérdésekben, többi között az illegális migráció elleni küzdelemben - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Az EU-tagországok támogatják az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi kapcsolatokról múlt csütörtökön létrejött megállapodás előzetes, ideiglenes alkalmazásának elindítását január 1-jén. Világszerte 80,7 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma. 1,7 millióra nőtt a halálos áldozatok száma. 45,7 millióan pedig meggyógyultak. Ukrajnában a korábbi napoknál jóval kevesebb, alig több mint négyezer új koronavírusos beteget jegyeztek fel egy nap alatt, ennek ellenére a kormány mégis be fogja vezetni januárban három hétre a korlátozások szigorítását. A kevesebb tesztelés miatt kevesebb új napi koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a hétvégén Horvátországban és Szlovéniában ugyan, de nem csökkent a kórházi kezelésre szoruló, és az intenzív osztályon kezelt betegek száma. Meghaladta a hatszázezret a fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon, hétfőig a 14,7 millió lakosú térség országaiban 614 782 koronavírus-fertőzést igazoltak. Hamilton Mourao brazil alelnök is elkapta a koronavírus-fertőzést. Izraelben gyors oltási kampánnyal próbálják leküzdeni a koronavírus okozta válságot, vasárnap közel százezer embert oltottak be - jelentette a Jediót Ahronót című újság. 4 év börtönbüntetésre ítélték a vuhani járványkitörésről tudósító civil újságírót. A 37 éves nő az év elején többek között a vuhani túlterhelt kórházakról tett közzé videókat az interneten. A bíróság viták szításában és bajkeverésben találta bűnösnek. Donald Trump leköszönő amerikai elnök néhány nap halogatás után mégis aláírta a kormányzati intézmények 2021-es finanszírozásáról szóló, jelentős gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó törvényt. Egy helyi lakos röpítette levegőbe az egyesült államokbeli Nashville-ben két napja felrobbant lakókocsit, a férfi a detonációban életét vesztette. Két nap fogva tartás után az orosz hatóságok szabadon engedték Ljubov Szobol ügyvédnőt, Alekszej Navalnij ellenzéki politikus egyik legközelebbi szövetségesét. Fehéroroszországban a tervek szerint 2021. február 11-12-én tartják a 6. össznépi gyűlést - erősítette meg Aljakszandr Lukasenko államfő Minszkben, a rendezvény előkészítésével foglalkozó értekezleten. Az orosz rendfenntartó szervek két tagja meghalt egy lövöldözésben a csecsenföldi Groznijban, egy fegyveres banditát agyonlőttek - jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség belügyi forrásra hivatkozva. Életét veszítette egy azeri katona, egy bajtársa pedig megsebesült örmény fegyveresek támadásában vasárnap Hegyi-Karabah Xocavendi járásában. Legalább 20 civilt raboltak el kormányellenes tálib fegyveresek Afganisztánban, az ország délkeleti részén fekvő Gazni tartományban, ahonnan lövöldözést is jelentettek. Terrorizmus vádjával öt év és nyolc hónap börtönbüntetésre ítélt egy szaúd-arábiai bíróság egy nőjogi aktivistát, akinek fogva tartása miatt Rijád korábban nemzetközi bírálatok kereszttüzébe került. Újabb, 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot. A rengést egész Közép-Horvátországban érzékelte a lakosság. Anyagi károkról a Sisaktól 14 kilométere délnyugatra elhelyezkedő Petrinja városából érkezett jelentés. Elsüllyedt egy halászhajó a Barents-tengeren, a 19 fős legénység 17 tagja az előzetes jelentések szerint életét vesztette - közölték orosz hírügynökségek. Megrendezik szilveszterkor Sydneyben a hagyományos tűzijátékot, de a pandémia miatt idén kisebb lesz az ünneplés és senki sem mehet ki a kikötőbe, hogy a helyszínen nézze a látványosságot. 354 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és a katonák csütörtöktől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Az elmúlt öt napban 834 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt – tájékoztatott Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az operatív törzs ülésén. Legkorábban 74 évesen szabadulhat a dabasi gyilkosság elkövetője - közölte a táblabírósági ítéletet ismertetve a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség helyettes vezetője. Újra a teljes vonalon közlekedik a 2-es és a 24-es villamos Budapesten - közölte a Budapesti Közlekedési Központ a közösségi oldalán. MÁV: Január közepén érkezik meg az ország első vasút-villamosa, a jövő ősztől Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő dízel-villamos hibrid tram-train a gyártó Stadler Rail Valencia S.A.U. tájékoztatása szerint. Ötvenhárom éves korában elhunyt Tóbiás Veronika többszörös Európa-bajnoki érmes súlyemelő. Märcz Tamás szövetségi kapitány kihirdette a férfi vízilabda-válogatott bő keretét a világliga januári végjátékára, melyet Debrecenben rendeznek.