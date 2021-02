Paletta: Hamarosan indul a családtámogatási kalkulátor

2623 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 405 646-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 48 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 347-re emelkedett. A harmadik hullám kirobbanását nagy valószínűséggel a vírusmutánsok okozzák - jelentette be az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: Magyarországon 378 embernél mutatták ki a brit mutációt, de ez csak 10 esetben köthető külföldi tartózkodáshoz A tiszti főorvos hangsúlyozta: a következő két hét különösen fontos lesz a járványhelyzet szempontjából, mivel több védőoltást fognak beadni, mint eddig összesen. Felgyorsítja Karácsony Gergely a fővárosi ingatlanok kiárusítását - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint márciusig összesen kétmilliárd, az év végéig pedig nyolcmilliárd forintot meghaladó bevételt várnak a telkek, épületek eladásából. „Elképesztő egyébként, hogy milyen emberek gondolják magukat alkalmas miniszterelnök-jelöltnek” - így kommentálta a Facebookon Varga Damm Andrea a Momentum bejelentését, Fekete-Győr András miniszterelnök-jelöltségéről. Befogadná a Heti TV-t és a 100 Tagú Cigányzenekart Budafok-Tétény fideszes polgármestere. Ehhez kéri képviselőinek támogatását. Karsay Ferenc közleményében azt írta, hogy kerületében mindig jól működött az együttélés a különböző népcsoportok és vallási felekezetek között. Az Áldozatsegítő Központ tevékenységére hívja fel a figyelmet az igazságügyi miniszter, hangsúlyozva: a zaklatás áldozatai számára is van segítség. A beruházások és fejlesztések ösztönzése áll a kormány Gazdaság-újraindítási akciótervének középpontjában - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. Eddig húszezer család vásárolhatott legalább hétüléses autót a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. A beszámoló, illetve a társasági adó bevallási határidejének halasztása volt a kormány egyik leghatékonyabb adóügyi intézkedése a koronavírus-járvány első szakaszában - mondta Izer Norbert a Világgazdaságnak. A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára kiemelte: az érintett vállalkozások így négy hónapon keresztül mintegy százmilliárd forinttal gazdálkodhattak tovább. Szélesebb körben tenné elérhetővé a kamatmentes gyorskölcsönt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a kedvezményes újraindítási gyorskölcsön iránt jelentős az érdeklődés - mondta Parragh László a kamara elnöke. A március elsejétől hatályos törvénymódosítás felszámolhatja a jogkövető vállalkozások versenyhátrányát, csökkentheti a munkavállalók kiszolgáltatottságát - hívta fel a figyelmet Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Az Eurostat adatai szerint Magyarországon az elmúlt időszakban határozottan csökkent a szegénységben élők száma - hangsúlyozta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. Komoly, soha nem látott fejlesztések várnak a hazai élelmiszeriparra az évtized végéig, a korábbi európai uniós költségvetési ciklusokhoz képest jóval nagyobb összegből újulhat meg az ágazat - mondta Erdős Norbert a Magyar Nemzetnek. Magyarország elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett, és az ötödik generációs (5G) technológiai fejlesztések egyik európai központjává kíván válni - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Szeptembertől új, három pillérre épülő finanszírozási struktúrát vezet be a kormány a magyar felsőoktatásban, amely figyelembe veszi a felsőoktatási tevékenység különbségeit - közölte az innovációs és technológiai miniszter. A Pápai Történettudományi Bizottság tagjává nevezte ki Molnár Antalt, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatóját a pápa - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Az Európai Unió és déli szomszédai együttműködését az egészségügyi kockázatokat is magában hordozó illegális migrációs folyamatok megállításának kell meghatároznia - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A világon több mint 111,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma csaknem 2,5 millió, a gyógyultaké 62,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A skót kormány által ismertetett tanulmány szerint meredeken csökkenti a koronavírus-fertőzés okozta, kórházi kezelést igénylő megbetegedések számát a Pfizer és a BioNTech, illetve az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vakcinája. Megkezdték a brit GlaxoSmithKline és a francia Sanofi gyógyszeripari vállalat közös fejlesztésű, fehérjealapú, koronavírus elleni vakcinájának klinikai tesztelését. Az Indiában tartózkodó ukrán küldöttség megállapodott még további ötmillió dózis, koronavírus elleni Novavax-vakcina beszerzéséről az indiai Serum Institute vállalattal - jelentette be Makszim Sztepanov ukrán egészégügyi miniszter. Március első hetében érkezhetnek meg az első adag, koronavírus elleni oltóanyagok Koszovóba - jelentette k Isme Humolli, az Egészségügyi Világszervezet pristinai irodájának vezetője. Az újabb koronavírus-variánsok fokozódó terjedésének megfékezése érdekében a következő két hétvégén karantén lép életbe a francia Riviéra tengerparti településéinek egy részén - jelentette be a helyi prefektúra. Több mint két hónap járványügyi kényszerszünet után ismét fogadják a gyerekeket az óvodákban és az általános iskolákban Németország nagy részén. Március 8-án kezdődhet a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítése Angliában - közölte Boris Johnson brit miniszterelnök. Izraelben korlátozások bevezetésére készülnek a hatóságok az általában nyilvános felvonulásokkal, jelmezbálokkal és összejövetelekkel ünnepelt purimi örömünnep idejére, hogy elejét vegyék a koronavírus-járvány újbóli felerősödésének. Először ismerte el a tanzániai elnök, hogy a koronavírus-fertőzés jelen van az országában, előtte hónapokon át azt hangoztatta, hogy imádsággal már legyőzték. A Kínával szembeni előítéletek és a gyanakvás elvetésére, valamint egy ésszerűbb Kína-politika alkalmazására szólította fel az amerikai törvényhozókat Vang Ji kínai külügyminiszter. Jelentős eredményre vezettek Teherán szerint az Irán és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója közötti tárgyalások - közölte az iráni külügyi szóvivő. Életét vesztette Olaszország kinshasai nagykövete a Világélelmezési Program konvoja elleni támadásban a Kongói Demokratikus Köztársaságban - közölte az olasz külügyminisztérium. Általános sztrájk kezdődött Mianmarban a katonai hatalomátvétel miatti tiltakozásul, és több ezren gyülekeztek az utcákon, a hadsereg azzal fenyegeti a tiltakozókat, hogy megmozdulásuk emberek életébe kerülhet. Az erőszak azonnali beszüntetésére és a bebörtönzöttek szabadon bocsátására szólította fel az ENSZ-főtitkár a mianmari juntát. Emberkereskedők titkos börtönéből szabadítottak ki 156 migránst Líbiában, köztük 15 nőt és öt gyereket - közölte Kufra városának biztonsági hivatala. Megrongáltak a németországi Kölnben egy emlékhelyet, amelyet egy idegengyűlölő merénylet áldozatainak emeltek a támadás első évfordulójának alkalmából - jelentették német hírportálok. A Boeing azt javasolja a légitársaságoknak, hogy ideiglenesen függesszék fel azon 777-es típusú repülőgépeinek használatát, amelyek olyan hajtóművel vannak felszerelve, mint amelyiknek egyes darabjai vasárnap Denver egyik elővárosára hullottak. A rendkívüli hideg miatt, amely Texast sújtotta, az amerikai állam közműfelügyelete ideiglenesen megtiltja az energiaszolgáltatóknak, hogy energiaszámlát küldjenek ki a háztartásoknak, vagy hogy díjtartozás miatt kikapcsolják az energiaellátásukat. A hétvégén 1600 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok, közterületi csoportosulások tilalmának megsértése miatt - mondta Kiss Róbert alezredes. 386 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda által koordinált nemzetközi felderítés eredményeként három körözött embert fogtak el Olaszországban és Angliában. Ötezer doboz, több mint hatmillió forint értékű adózatlan cigarettát találtak a pénzügyőrök a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Barabás és Beregdaróc között egy bokros területen. Hét ember megsérült, amikor összeütközött egy kisbusz és egy teherautó Fülöpjakab és Kunszállás között - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a kormány nevében köszöntötte a parasportolókat a Magyar Parasport Napja alkalmából. Férfi kosárlabda Eb-selejtező : Magyarország-Ausztria 81:58 Márton Anita lett a 100 éves Szegedi Vasutas SE atlétikai szakosztályának vezetője.