Paletta: Egyedülálló magyar őstörténeti kiállítás a Nemzeti Múzeumban

Magyarországon továbbra sincs koronavírussal fertőzött beteg - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormányszóvivő pedig az alapos kézmosás fontosságára hívta fel a figyelmet. Nincs hiány, folyamatos a szájmaszkok gyártása és szállítása a gyógyszertárakba - mondta a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs szóvivője. Láng-Bognár Kinga úgy fogalmazott: egyöntetű orvosi vélemény szerint az egészséges embernek nem kell maszkot viselni. Magyarországon eddig egyetlen megbetegedést sem jelentettek, 18 ember viszont megfigyelés alatt van. Egyelőre nincs szükség arra, hogy a koronavírus miatt bármilyen sport-, kulturális és egyéb, nagyobb tömegeket vonzó rendezvény megtartását korlátozzák Magyarországon - mondta Láng-Bognár Kinga. Jövő szombaton nyithat ki az egri Bitskey Aladár Uszoda, amelyet a koronavírus veszélye miatt zártak be. Péntekre és hétfőre rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában, mert mintegy 180 gyereknél calicivírus-fertőzésre utaló, hányással és hasmenéssel járó tünetek jelentkeztek - közölte a szabolcsihir.hu. Továbbra is kapcsolatban áll a kormány, azokkal a külföldön tartózkodó magyarokkal, akik érintettek a koronavírusban, vagy fertőzött régiókban tartózkodnak - mondta a Külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás jelezte, jelenleg Japán mellett három, Olaszországban pedig egy magyar személy tartózkodik vesztegzár alatt. A tenerifei szállodában pedig öt állampolgár van karanténban. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében arra kérte a koronavírus miatt az egyetemeket és a szakképző iskolákat, hogy ne szervezzenek tanulmányutakat, kirándulásokat Olaszországba. Körlevélben is kérte az Emberi Erőforrások Minisztériuma az általános iskolákat, hogy ne szervezzenek kirándulásokat az új típusú koronavírus által fertőzött területekre, különösképp a most gócpontnak számító Észak-Olaszországba. A főpolgármester felelőssége, hogy betartsa ígéretét a 3-as metró klimatizálásáról - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Harmincmilliárd forintot bocsát a kormány a Belügyminisztérium rendelkezésére, hogy abból még az idén megszüntessék a börtönök 100 százalék fölötti telítettségét - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány az eddigi forrásokon túlmenően további 462 millió forintot biztosít soron kívül a Magyar Olimpiai Bizottságnak a tokiói nyári olimpiára való felkészülésre - közölte Gulyás Gergely. Tovább erősödött a Fidesz-KDNP pártszövetség - írja a Magyar Nemzet a Medián legfrissebb felmérése alapján. A kormánypártok 55 százalékon állnak a biztos szavazók körében. A kormány reagált a győri gyermekgyilkosság során kialakult problémákra- jelentette ki az igazságügyi miniszter a családjogi civil munkacsoporttal való egyeztetés során. Varga Judit emlékeztetett, tovább szigorítanák a gyermekvédelmi jelzőrendszert és a feltételes szabadlábra bocsátás feltételeit. Hozzátette: a kormány továbbra is zéró toleranciát sürget, és a bűnözők helyett az áldozatok védelmében kíván kiállni. Karácsony Gergely nem mutogathat automatikusan a miniszterelnökre, ha nem tudja teljesíteni a saját ígéreteit – jelentette ki Tarlós István az ATV-ben. A volt főpolgármester elmondta: 2010-ben a várost 251 milliárd forint adóssággal vette át, amiből 73 milliárd forint működési adósság volt, most működési adósság nélkül, 60 milliárd forint körüli felhalmozási adóssággal adta át. Sem Gajda Péter polgármester, sem a kispesti botrány főszereplője, Lackner Csaba nem jelent meg a kerület korrupciós ügyeit vizsgáló bizottság első ülésén. Ügyvédjével fenyegetőzik Hadházy Ákos, miután megírta a Mandiner.hu, hogy szabálytalanul töltötte ki a vagyon-nyilatkozatát - írja a Magyar Nemzet. Több mint félmilliárd forintot keresett eddig a börtönbizniszen Fahidi Gergely. Az ügyvéd korábban dolgozott a CEU-nak és a Helsinki bizottságnak is, valamint tagja az Ügyvédek A Demokratikus Jogállamért nevű kormányellenes szervezetnek. A Kúria szerint devizaalapú kölcsönszerződés esetén tisztességtelen a folyósítási jutalék felszámítása, mert nem beazonosítható az ellenszolgáltatás. Több mint egymilliárd forinttal támogatja a kormány a helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeket. Jó ütemben halad a honvédelmi és haderőfejlesztési program végrehajtása - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter Kecskeméten. A határok védelmében hozott magyar erőfeszítések elismerésére és anyagi támogatására szólította fel az Európai Uniót Hidvéghi Balázs fideszes képviselő Röszkén. Szlovákiában a koronavírus veszélyével összefüggésben péntektől az ország nemzetközi repülőterein egészségügyi ellenőrzésnek vetnek alá minden utast - közölte a kormány biztonsági tanácsa. Romániában, Dániában és Észtországban is megjelent az új koronavírus. Emmanuel Macron francia elnök szerint „válság előtt állunk, még csak most érkezik a járvány". WHO: „Döntő ponthoz” érkezett a COVID-19 koronavírus-járvány, és ezért a kórokozó terjedésének feltartóztatására irányuló erőfeszítések megkettőzésére lenne szükség a világ országai részéről. A koronavírus -fertőzéstől érintett Olaszországgal szembeni nemzetközi félelmek eloszlatását szorgalmazta Luigi Di Maio külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy a lombardiai és venetói gócpont a teljes olasz lakosság kevesebb mint 0,1 százalékát érinti. A római szenátus mentelmi bizottsága március 10-re halasztotta a döntést Matteo Salvini, a Liga párt és a jobboldal vezetője mentelmi jogának megvonásáról az Open Arms civilhajóval tavaly nyáron érkezett migránsok feltartóztatása miatt. A tagállamok és a schengeni övezet társult országai továbbra is szokásos rendszer szerint ellenőrzik az unió külső határait, a vírus által érintett területekről be- vagy visszautazók fokozott vizsgálata mellett - közölte az Európai Bizottság szóvivője. A kínaiakkal és délkelet-ázsiaiakkal szembeni előítéletek elharapódzásától óvott Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. A japán kormány arra kéri az ország általános és középiskoláit, hogy jövő hétfőtől a hónap végén kezdődő tavaszi szünetig ne nyissanak ki, hogy elejét vegyék a koronavírus terjedésének - jelentette be Abe Sindzó japán miniszterelnök. Világszerte 2814 halottat követelt a koronavírus-járvány, és több mint 82 ezren fertőződtek meg. Betiltanák a vadon élő állatok, továbbá a kutyák és macskák húsának fogyasztását a dél-kínai Sencsenben a koronavírus-járvány hatására. Folytatódott az égei-tengeri szigeteken élők tiltakozása a görög kormány tervei ellen, hogy öt szigeten az új, zárt kitoloncolási központok hozzanak létre. Segítséget ígért Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Afrikai Uniónak a kontinens konfliktusainak - köztük a líbiai polgárháborúnak - a megoldására. Két török katona meghalt, kettő pedig megsebesült egy légicsapásban az északnyugat-szíriai Idlíb térségében, ahol azért tartózkodtak, hogy biztosítsák a kormányerők és az ellenzéki fegyveresek közti tűzszünetet. Elhalasztották a bizalmi szavazást az új kormányról Irakban, miután nem jelent meg kellő számú képviselő a bagdadi parlament mai ülésén - számolt be az iraki állami televízió. „Egy pontig eljutott” a rendezés, de továbbra is fennáll Törökország és Oroszország között az északnyugat-szíriai Idlíb tartomány légtérhasználatának problémája - mondta a török védelmi miniszter. Három férfi és két nő életét vesztette egy tűzvészben, amely az északkelet-franciaországi Strasbourg egyik lakóépületében ütött ki. A tűzesetben heten megsérültek. Harmincötre nőtt az indiai állampolgársági törvény módosítása miatt Újdelhiben négy napja kirobbant súlyos zavargásokon életüket vesztő emberek száma - közölték állami kórházak szóvivői. Negyven illegális bevándorlót talált az észak-macedón rendőrség egy furgonban szerda este a fővárostól mintegy 90 kilométerre keletre - közölte a Vesti.mk szkopjei hírportál. Március 11-től április 2-ig csökkenti az Olaszországba közlekedő járatainak sűrűségét a Wizz Air. Tovább nőtt az influenzaszerű megbetegedések száma az országban: az elmúlt héten már közel 39 ezren fordultak orvoshoz a megelőző heti 37 200 után. A koronavírus veszélye miatt májusra halasztják a női olimpiai vízilabda selejtezőtornát, amelyet jövő vasárnaptól rendeztek volna meg az olaszországi Triesztben. Babos Tímea és Kristina Mladenovic világbajnok kettőse búcsúzott az elődöntőben a 2,9 millió dollár (900 millió forint) összdíjazású dohai keménypályás női tenisztornán. Szilvássy Erik nyerte a kötöttfogásúak 97 kilogrammos kategóriájában kiírt válogatót a budapesti olimpiai kvalifikációs birkózóversenyre. Hollósy László lett a férfi röplabda NB I-ben címvédő Vegyész RC Kazincbarcika vezetőedzője.