Paletta: Egy természetközeli fesztivál

74 új koronavírus fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, 4 újabb halálos áldozatot követelt a járvány. A beoltottak száma 5 millió 606 ezer, közülük 5 millió 405 ezren már a második adagot is megkapták. Csütörtöktől lehet időpontot foglalni a harmadik oltásra - mondta az országos oltási munkacsoport vezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Azok számára nyílik lehetőség a harmadik dózis felvételére, akik legalább négy hónapja már megkapták a második oltást. György István közölte: a 60 év felettiek 83 százaléka kapta meg eddig az oltást, még 470 ezren vannak azok, akik eddig nem kérték. A koronavírus variánsai okozhatják az új megbetegedések többségét, ezért egyes sérülékeny csoportoknál indokolt a harmadik oltás - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Eddig mintegy 400 ezren töltötték ki a nemzeti konzultáció kérdőívét - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Egy már létező termékkel pályázhatott új technológia kifejlesztésére Cseh Katalin cége - írja a Bennfentes.net. A Fidesz továbbra is nyomatékosan azt kéri, hogy a Momentum európai parlamenti képviselőjének, Cseh Katalinnak a családi cégei fizessék vissza a jogosulatlanul elnyert uniós forrásokat - mondta a kormánypárt kommunikációs igazgatója. A Momentum úgy járjon el Cseh Katalin ügyében, ahogy azt a párt állandóan más ügyekben követeli - mondta Dömötör Csaba a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Elfogadta a kormány a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs hat újabb javaslatát - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország képes arra, hogy az államadósságot csökkentse, a GDP-arányos államadósság mutatója az európai uniós átlag alatti - mondta Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke a Kossuth rádióban. Stabil a munkaerőpiac, a legfontosabb adatok bizakodásra adnak okot - mondta Bodó Sándor államtitkár az M1-en. Rekordmagasságba emelkedett, megközelítette a 4,7 milliót a foglalkoztatottak száma - közölte Bodó Sándor. A magas takarmányárak okozta rendkívüli gazdasági helyzetre tekintettel az Agrárminisztérium kezdeményezésére a kormány 4,4 milliárd forint többletforrást biztosít az állattartók számára - közölte Nagy István tárcavezető. Gázspray-vel fújták le a magyar határt védő katonákat illegális bevándorlók Ásotthalomnál. Portugália uniós államoktól kért segítséget koronavírus elleni oltási kampányának felgyorsításához újabb vakcinaszállítások formájában. A koronavírus-fertőzöttek száma 195,2 millió, az áldozatoké 4,17 millió világszerte. Meghalt Ukrajnában az első beteg, aki a koronavírus erősen fertőző, először Indiában megjelent delta variánsával fertőződött meg. A nyugat-balkáni térség országai közül a legjobban Montenegróban nőtt meg az új koronavírus-fertőzöttek száma az utóbbi két hétben, százezer lakosra 122 új fertőzött jutott a montenegrói közszolgálati televízió beszámolója szerint. A francia nyaralóhelyeken a koronavírus delta variánsa miatt ismét kötelező a kültéri maszkviselés. Napi koronavírus-fertőzésrekordok dőltek meg szerdára Japánban, Malajziában és Dél-Koreában. Négy héttel ismét meghosszabbították szerdán a kijárási és egyéb korlátozásokat Sydneyben, miután eddig az intézkedésekkel egyelőre nem sikerült elfojtani az új típusú koronavírus terjedését. Újabb azeri-örmény összecsapás tört ki a két ország határán szerdára virradóan, a tűzpárbajban három örmény katona meghalt, kettő megsebesült, míg azeri oldalon két katona sebesült meg hivatalos közlések szerint. Az Egyesült Államok „csökönyössége” akadályozza a megállapodást az iráni nukleáris szerződés újjáélesztéséről - jelentette ki szerdán Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Néhány száz fegyveres elrabolt 21 embert egy hegyi kisvárosban a dél-mexikói Chiapas államban. Halálra gázolt egy munkagép egy embert Mezőhék közelében. Forgalmirend-változásokra kell számítani az M3-as autópályán és Mogyoród környékén péntektől vasárnapig, a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrség azt kéri, aki teheti, tömegközlekedéssel jusson el a Forma-1 Magyar Nagydíj versenypályájához. Kánikulára és zivatarokra is készülni kell a hétvégén a Hungaroringen a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A világbajnok és világcsúcstartó Milák Kristóf olimpiai csúccsal nyert aranyérmet 200 méter pillangón a tokiói olimpia úszóversenyén. A szám másik magyar indulója, Kenderesi Tamás a negyedik helyen végzett. A magyar férfi kardválogatott bronzérmet szerzett a fegyvernem szerdai csapatversenyében a tokiói olimpián. Tóth Krisztián bronzérmet nyert a 90 kilogrammosok között a tokiói olimpia cselgáncstornáján. A magyar válogatott második csoportmeccsén elképesztő bravúrt végrehajtva 10:9-re legyőzte a kétszeres címvédő amerikai csapatot a tokiói olimpia női vízilabdatornáján. A címvédő és világcsúcstartó Hosszú Katinka a hetedik helyen végzett 200 méter vegyesen a tokiói olimpia úszóversenyén. Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező visszavágó: FK Zalgiris Vilnius (litván) - Ferencvárosi TC 1:3, az FTC 1:5-ös összesítéssel jutott tovább.