Paletta: Dixieland együttessel énekel Bebe

A kormány érvényt szerzett Brüsszelben az EP-választáson kinyilvánított magyar akaratnak, vagyis hogy olyan vezetőket válasszanak az uniós intézmények élére, akik tisztelik a nemzeteket és ellenzik a bevándorlást - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Kína és Magyarország barátságát és megbízható partnerségét méltatta Orbán Viktor miniszterelnök és Vang Ji kínai külügyminiszter budapesti megbeszélésén. Soha nem voltak olyan jók a magyar-kínai kapcsolatok, mint most - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a 2. kínai-magyar Egy övezet, egy út munkacsoport ülésén. Szijjártó Péter hangsúlyozta, most négy kérdésre kell összpontosítani: a további összeköttetések létrehozására, a pénzügyi együttműködés fokozására, a kereskedelem akadálymentesítésére, valamint az emberi kapcsolatok erősítésére. Elfogadta Magyarország 2020-as központi költségvetését az Országgyűlés. A pénzügyminiszter előterjesztése benyújtásakor úgy fogalmazott: a kabinet családbarát büdzsét terjesztett be. Varga Mihály kiemelte, jövőre csaknem 224 milliárd forinttal emelkedik a családok támogatása, a gazdaságvédelmi akcióterv mintegy 500 milliárd forintos segítséget jelent a gazdaság szereplőinek, miközben tovább csökkenek az adók. ÁSZ: a 2020-as költségvetés hozzájárul a magyar gazdaság fenntartható kifehérítéséhez és a kiszámítható, stabil gazdasági folyamatokhoz, valamint megfelelő keretet biztosít a társadalompolitikai célkitűzések megvalósításához. A családok támogatása, a gazdaságvédelem, az adócsökkentés és a biztonság határozzák meg a jövő évi költségvetést - mondta az államháztartásért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország Élőben című műsorában. Banai Péter Benő közölte: csökkenti az államadósságot, a hiányt pedig három százalék alatt tudják tartani. Az államtitkár hozzátette: az a cél, hogy néhány év múlva nullszaldós legyen az ország költségvetése. Az Országgyűlés megszavazta a kormány jövő évi adóváltoztatásokról szóló törvényjavaslatát, amely a család- és gazdaságvédelmi akciótervek több elemének megvalósítását is segíti különböző adócsökkentő és adóegyszerűsítő lépésekkel. A kormány olyan állam építésén dolgozik, amely szívesen fogadja a tehetséges, patrióta fiatalokat, és amelyben az ilyen fiatalok szívesen dolgoznak – mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Két hét alatt kétezer-ötszázan éltek a családvédelmi akciótervben kibővített jelzáloghitel-elengedés lehetőségével – közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A Pedagógusok Szakszervezete sajnálattal vette tudomásul, hogy a parlament a szakmai kifogások ellenére is megszavazta a köznevelési törvény módosítását. Felfüggesztette az LMP-s Demeter Márta képviselői mentelmi jogát az Országgyűlés - a megalapozott gyanú szerint Demeter Márta közérdekből nem nyilvános adatokat adott ki. A köztársasági elnök aláírta az Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának átalakításáról szóló törvényt. A szennyvíziszap-behozatal szabályainak szigorítását kezdeményezte országgyűlési határozati javaslatban két jobbikos képviselő. Májusban az ipari termelés 8,7 százalékkal, 2017. májusa óta a legélénkebb ütemben nőtt az előző év azonos időszakához mérten - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A japán tulajdonú Toray Industries Hungary Kft. lítium akkumulátorokhoz használt szeparátor filmet előállító üzemet épít 127 milliárd forintos ráfordítással Nyergesújfalun - jelentette be Szijjártó Péter. Négy magyar egyetem is felkerült a Times Higher Education nemzetközi ranglistájára, amely a többi között a környezet, illetve a piacképes tudás átadása alapján ítéli meg az egyetemeket – mondta Palkovics László, a Szent István Egyetem rektora. Hetvenkilenc frissen végzett tűzoltó esküdött föl a hivatására Budapesten - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő Intézet rektorát nevezte ki Ferenc pápa váci megyés püspökké - az új püspök Beer Miklóst váltja. Udvardy György pécsi megyés püspököt veszprémi érsekké nevezte ki Ferenc pápa. A július 21-én megrendezésre kerülő ukrajnai parlamenti választás volt a fő téma Orbán Viktor miniszterelnök és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének megbeszélésén Budapesten, a Karmelita kolostorban. Továbbra is történelmi csúcson áll az Európai Unió támogatottsága a huszonnyolc tagországban - derült ki a legfrissebb uniós közvélemény-kutatásból. Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy vasárnap legalább 10 amerikai városban megkezdik az illegális migránsok kitoloncolását. Washington nemzetközi koalíciót szeretne a szabad hajózás biztosítására a Perzsa-öböl térségében - erősítette meg szenátusi meghallgatásán Mark Milley tábornok. Tizenhárom éves gyerek robbantotta fel magát a kelet-afganisztáni Nangarhar tartományban egy esküvőn, a merényletnek legkevesebb öt halottja és több mint negyven sebesültje van. Mítosznak nevezte a srebrenicai mészárlást Milorad Dodik, a háromtagú boszniai államelnökség szerb tagja. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet hét tádzsikisztáni tagját ítélték hosszú börtönbüntetésre Oroszországban - az elítéltek egy vonatot próbáltak meg kisiklatni 2017-ben. Hurrikánriadót hirdettek ki Louisiana államban, és pusztító viharok sújtják Pennsylvaniát és Marylandet. Tíz ember, köztük hat gyerek vízbe fulladt, amikor terepjáróval megpróbáltak átkelni egy folyón Délkelet-Oroszországban. Halálra ítélték Thaiföldön azt a férfit, aki metamfetamin hatása alatt áprilisban megerőszakolt és megölt egy német turistát Szicsang szigetén. Három embert, köztük egy gyereket válságos állapotban vittek kórházba, miután egy BMW-s ámokfutó az autópálya fizetőkapujánál nekicsapódott két magyar autónak Horvátországban. Búvárfelszerelések között elbújt iraki határsértőkre bukkantak a román hatóságok a Vidin-Calafat közúti határátkelőnél. Huszonöt migránst próbált Magyarországra csempészni egy kamionban egy török sofőr Csanádpalotánál - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Hajós tiszteletadás keretében búcsúztatták el a május végén a Dunán elsüllyedt Hableány sétahajó személyzetét, kapitányát és matrózát a folyó budapesti szakaszán. Két vádlottat felfüggesztett fogházbüntetésre ítélt a bíróság, amiért gondatlanul jártak el egy állvány bontásánál Budapesten, és emiatt egy munkás meghalt. Két ember életét vesztette a 442-es úton, Rákóczifalva külterületén, amikor egy személyautó és egy nyerges vontató karambolozott. Megkéseltek egy férfit Isaszegen - a rendőrség egy férfit és egy nőt vett őrizetbe emberölés megalapozott gyanúja miatt. Július 15-én, a Bíróságok Napján megkezdődik a bíróságokon a törvénykezési szünet, amely augusztus 20-ig tart. A vágányfelújítási munkálatok közben egy második világháborús robbanófejet találtak a Rákospalota-Újpest vasútállomáson - a bombát szombat délelőtt hatástalanítják, a környéket 200 méter sugarú körben kiürítik. Mávinform: A második világháborús robbanótest eltávolítása miatt vasúti korlátozások várhatóak. Ma este tíz órától vasárnap délelőtt tíz óráig pótlóbuszok járnak Kelenföld és Százhalombatta között az Érdnél hétfőn kisiklott mozdony elszállítása miatt - közölte a Mávinform. A hétvégén teljes szélességében lezárják a 4-es főút Szolnokot elkerülő szakaszát burkolatjavítási munkák miatt - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A Babos Tímea, Kristina Mladenovic duó kikapott a Hszie Szu-vej, Barbora Strycova tajvani, cseh kettőstől a wimbledoni teniszbajnokság női párosversenyének elődöntőjében. Az 57 kilogrammos Karakas Hedvig bronzérmet szerzett a budapesti Papp László Sportarénában zajló olimpiai kvalifikációs cselgáncs Grand Prixen. A 48 kilogrammos Csernoviczki Éva ötödik lett a budapesti Papp László Sportarénában zajló olimpiai kvalifikációs cselgáncs Grand Prixen. Az ötödik helyen végzett Tasi Tamás és Körtvélyessy Gabriella a vegyes csapatok versenyében a gyenesdiási 50 méteres futócéllövő Európa-bajnokságon. Benke Szilárd válogatott kosárlabdázó a magyar bajnoki címvédő Falco KC Szombathely csapatában folytatja pályafutását. Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es Brit Nagydíj második szabadedzésén. A nemzetközi Sportdöntőbíróság helybenhagyta az albán Skenderbeu labdarúgócsapatának tízéves kitiltását az európai kupaporondról, amelyet bundázás miatt kapott.