Paletta: Dallal köszönti Mihail Gorbacsovot Leslie Mandoki

Megszületett Leslie Mandoki új dala, amely a Thank you, Gorbi címet kapta. A szerzeménnyel Mandoki 90. születésnapja alkalmából köszöntötte fel Mihail Gorbacsovot. A dalszerző, énekes elmondta, hogy szerette volna személyesen is felköszönteni az egykori orosz vezető, de ezt a világjárvány nem tette lehetővé.

Mandoki a beszélgetés során felidézte azt is, hogy a rendszerváltozás éveiben a progresszív rock volt az egyik nagy ellensége a kommunistáknak. Ám mint az egy beszélgetés során kiderült, 1988-ban ez megenyhült, azért is engedték egy szovjet rockzenekarnak, hogy lemezt adhassanak ki. Mandoki hangsúlyozta azt is, hogy számára nagy megtiszteltetés az, hogy Gorbacsov őt, mint személyes jóbarátját szokta megemlíteni az interjúkban.

A magyar származású, nemzetközileg is elismert művész azt is elmondta Szani Rolandnak, hogy Gorbacsovot még egy nagyszabású rockzenei showműsorra is meghívta, ahol a Szovjetunió egykori elnöke arról is beszélt, hogy a rockzene milyen szerepet töltött be a vasfüggöny széthullásában.

Teljes adás:

Hír TV