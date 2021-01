Paletta: Családhoz tartozó – gondolatok a kutyákról

1 419 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 343 656-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 77 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 10 725 főre emelkedett. A Pfizer újabb, 39 ezer ember beoltására alkalmas oltóanyaga mellett a Moderna által gyártott 3600 adag vakcina is megérkezik kedden Magyarországra - tudatta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes közölte: eddig 71 ezer koronavírus elleni oltást adtak be. A koronavírus elleni vakcina beadása után egyetlen komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak Magyarországon - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Rendkívül széles körű fejlesztések valósultak meg és valósulnak meg az egészségügyi ágazatban, ami a gyógyítás feltételeinek javítását, az eszközök, műszerek és kórházi épületek megújítását jelenti - nyilatkozta az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós közölte, a nemzeti egészségkultúra fókuszában a megelőzés áll, és ezt a szemléletmódot támogatják az eddigi fejlesztések, beruházások. Ahol csak lehet, nyitva maradnak az általános iskolák és óvodák – hangsúlyozta Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Az államtitkár kifejtette: a digitális oktatás hatékonysága jelentősen életkorfüggő. Főleg az alsó tagozatos diákoknál nem tud olyan hatékony lenni, mint például a végzős középiskolásoknál. Csaknem hatezer kollégiumi férőhelyet kaptak vissza az egyetemek a kormány év végi döntése nyomán - közölte az ITM parlamenti államtitkára. Schanda Tamás hangsúlyozta: a felsőoktatás szabadságához nélkülözhetetlen, hogy az intézmények minél önállóbban tudjanak gazdálkodni. A kormánypártok szerint Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a szentendrei halottasházból közzétett videójával átlépett minden határt, „szintet lépett a baloldal halálkampánya”. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője közölte: visszataszító, aljas és kegyeletsértő, amit Hadházy Ákos művel, a kormány elleni gyűlölete miatt elveszítette józan gondolkodását. 2021-ben is folytatódik a magyar vállalatok beruházásait támogató program - jelentette be a pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Varga Mihály hangsúlyozta: a 2015-ös indulás óta csaknem 400 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg Magyarországon, ebből csak a tavalyi évben 155 milliárd forint, 43 beruházás keretében. Különböző programokon keresztül tavaly mintegy 1400 beruházást támogatott a kormány. A beruházók azt vállalták, hogy 264 600 munkahelyet megőriznek és több mint 12 600-at létrehoznak - mondta Menczer Tamás államtitkár. A járvány kezdete óta 1434 beruházást finanszírozott 1676 milliárd forint értékben a kormány - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 1,7 milliárd forint kormányzati támogatással 5,4 milliárd forint összegű beruházást valósít meg a belga tulajdonú zöldségfeldolgozó Sugo Food Kft. Baján - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Gazdasági Versenyhivatalnál a tipikus ügyek mellett erősödik egy előnyös stratégiai irány, miszerint a tetemes bírságokat a nagyobb cégek inkább munkahelyteremtő, értékadó programok megvalósításával váltják ki - mondta a GVH elnöke a Magyar Nemzetnek. Emelniük kell a liszt árát a malmoknak januárban, különben nem biztosítható a működésük - mondta a Világgazdaságnak Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. A vírus nem mindennapi helyzetet teremtett, nyáron újraindulhat a turizmus a remények szerint - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a Facebookra feltöltött évindító videójában. Magyarázat nélkül törölte a Twitter a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár közel kétszáz követőjét - írta Kovács Zoltán a közösségi oldalán. A világban 90,2 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 1,9 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és majd 50 millióan meggyógyultak. Október óta nem volt ilyen alacsony a napi esetszám Horvátországban. Az elmúlt 24 órában 230 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta a fertőzöttek száma ezzel elérte a 220 223-at. Ezrek tüntettek a járványügyi szabályok ellen Prágában. A cseh fővárosban mintegy 3 ezer ember vonult az utcára, a résztvevők közül sokan nem viseltek maszkot, és nem tartották be a távolságtartásra vonatkozó szabályokat sem. Szerbiában az állampolgárok mától regisztrálhatnak a koronavírus elleni oltásra - jelentette be Ana Brnabic szerb kormányfő. Több mint másfél millió embert oltottak be az első orosz vakcinával, a Szputnyik V-vel - közölte orosz oltóanyagok kifejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap. Oroszországban is megjelent a koronavírus korábbinál sokkal fertőzőbb, Nagy-Britanniában azonosított változata - közölte Anna Popova tiszti főorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet vezetője. Megnyíltak a koronavírus elleni oltások tömeges beadására kialakított központok Angliában. Az angliai tiszti főorvos szerint ugyanakkor a nagy-britanniai koronavírus-járvány a legveszélyesebb időszakába lép a következő néhány hétben. Az indonéz élelmiszeripari és gyógyszerfelügyeleti hatóság jóváhagyta a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyártó vakcinájának (CoronaVac) vészhelyzeti alkalmazását, a legveszélyeztetettebb csoportok beoltása már a héten megkezdődhet. Csütörtökön érkeznek Kínába az Egészségügyi Világszervezetnek a koronavírus eredetének felkutatásával megbízott nemzetközi szakértői a vizsgálatok megkezdésére - jelentette be a kínai nemzeti egészségügyi bizottság. Az iráni parlament megtiltaná a nyugati koronavírus-oltóanyagok alkalmazását az országban, kifejezett tekintettel a Pfizer és a BioNTech amerikai és német cég vakcinájára. Dél-Korea minden állampolgára számára ingyenessé teszi a koronavírus elleni oltást a februárban kezdődő lakossági oltókampányban - jelentette be az ázsiai ország elnöke. Tajvan a globális partnerség szintjére emelte kapcsolatait az Egyesült Államokkal - jelentette ki Joseph Vu tajvani külügyminiszter, nagy dolognak nevezve az önként vállalt amerikai külügyminisztériumi korlátozások feloldását. Washington terroristaszervezetté nyilvánítja az Irán által támogatott, a nemzetközileg elismert jemeni kormány ellen harcoló húszikat - derül ki az amerikai külügyminiszter bejelentéséből. Terroristának nevezte a Trump-adminisztrációt a jemeni kormány ellen harcoló húszik egyik vezetője Twitteren, azt követően, hogy Washington bejelentette: külföldi terrorszervezetnek minősíti a síita mozgalmat. Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőt választotta a Koreai Munkapárt kongresszusa a párt új főtitkárává - közölte a KCNA állami hírügynökség. Örökre távozik a politikából a georgiai kormánypárt alapító elnöke, az ország leggazdagabb embere, Bizdina Ivanisvili. Ezt ő maga jelentette be levélben, amelyet megkapott a TASZSZ orosz hírügynökség. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasítást adott Ciszjordániában több száz új telepes lakás felépítésének előmozdítására - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Figyelmeztető sztrájkba lépett a szlovén rendőrök egy része, mert szerintük a kormány nem tartotta be a rendőrség helyzetének javítására és a béremelésekre tett 2018-as ígéretét - közölte a Delo című szlovén lap. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez köthető lázadók egy rajtaütésben meggyilkoltak tizenhárom nigériai katonát a múlt hét végén az afrikai ország északkeleti részén elterülő Yobe államban. Mintegy negyvenmillió gyermeket oltanak be Pakisztánban a járványos gyermekbénulás ellen idén - közölte Fajszál Szultán, a pakisztáni kormány egészségügyi tanácsadója. Legkevesebb 23 ember vesztette életét a hétvégén Venezuela fővárosában, Caracasban bandák és a rendőrség összecsapásaiban. Nyolc ember életét vesztette a heves havazás következtében Japánban, a sérültek száma meghaladja a kétszázat. Már 12 millió forint érkezett a horvátországi földrengés utáni újjáépítés támogatására a január elején indított adománygyűjtési akcióban - közölte a gyűjtést kezdeményező Ökumenikus Segélyszervezet. 527 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Hat év fegyházra ítélt és nyolc évre kiutasított Magyarországról egy bolgár embercsempészt a Szekszárdi Járásbíróság. Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség nyolc emberrel szemben, akik a vádhatóság szerint bűnszövetségben 76 külföldit juttattak hamis adatokkal magyar útlevélhez - közölte a főügyészség vezetője. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt a hétvégén 610 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - mondta Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A Jófogás internetes kereskedelmi portál egyes felhasználóitól adathalász kísérlettel próbálták kicsalni a bankkártya adataikat. A portál figyelmeztet: szállításnál senkitől nem kérik előre a bankkártya-adatokat. BKK: Az Elmű-Émász hálózatfelújítási munkái miatt kedden napközben a 14-es villamos helyett pótlóbusz jár Rákospalota-Újpest vasútállomás és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak között. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is elkészíti a személyijövedelemadó-bevallási tervezeteket, amelyeket március közepétől érhetnek el az adózók a NAV eSZJA oldalán. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint Putnokon veszélyes a levegőminőség. Emellett kilenc településen - Budapesten, Vácon, Dorogon, Miskolcon, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Várpalotán és Ajkán - egészségtelen a levegőminőség a szálló por miatt. A mostani szezon végéig a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapatánál marad kölcsönben Adorján Attila, két szintén kölcsönben szerepelt légiós viszont távozik. Férfi kosárlabda NB I: Naturtex-SZTE-Szedeák - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 71:83