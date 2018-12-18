2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Hozomány

Hír TV

2018. december 18., kedd 14:59, frissítve: kedd 15:00

Karácsonyi keringő címmel tart koncertet a Budapesti Strauss Zenekar. A nemzetközi hírű zenekar 1986-ban alakult Bogár István vezetésével. Csáky-Bogár Rita művészeti vezető volt a vendégünk.

A Turay Ida Színház színpadán a Hyppolit a lakáj. A színdarabban a rendező, Mikó István alakítja Schneider Mátyást. A Jászai Mari-díjas színművésszel, rendezővel beszélgettünk.

Herczku Ágnes Hozomány című albumának bemutatója december 19-én lesz a Hagyományok Házában. A népzenészt vártuk a stúdióba.

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