2018. DECEMBER 18., KEDD
KOVÁCS ZOLTÁN: A MAGYAR PARLAMENTET A MAGYAR EMBEREK IRÁNYÍTJÁK - JELENTETTE KI A CNN-NEK ADOTT INTERJÚJÁBAN.
AZ ELLENZÉK NEM KÉPVISELI A MAGYAROK TÖBBSÉGÉT, A TÜNTETÕK EGY, A KORMÁNY ELLEN SZERVEZETT POLITIKAI AKCIÓ RÉSZESEI - TETTE HOZZÁ AZ ÁLLAMTITKÁR.
LEMONDOTT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI FELADATAIRÓL STAUDT GÁBOR JOBBIKOS KÉPVISELÕ MAGÁNÉLETI PROBLÉMÁIRA HIVATKOZVA.
ELÕÁLLÍTOTTAK EGY 20 ÉVES PILISSZÁNTÓI FÉRFIT, MERT AZ EGYENRUHÁSOKAT ÜVEGGEL DOBÁLTA TEGNAP AZ MTVA ELÕTT.
TEGNAP A TÜNTETÕK EGY RÉSZE AZ MTVA SZÉKHÁZÁTÓL A HÍRTV SZÉKHÁZA ELÉ VONULT, MAJD RÖVID SKANDÁLÁS UTÁN TOVÁBBI MÉDIUMOKHOZ MENTEK, VÉGÜL VISSZATÉRTEK A KUNIGUNDA ÚTJÁRA.
BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁST INDÍTOTT AZ ÓBUDAI JEGYZÕ AZ MTVA SZÉKHÁZÁNÁL A VASÁRNAP ÉS A HÉTFÕN TÖRTÉNTEK MIATT.
A FIDESZ SZERINT ELFOGADHATATLAN, HOGY POLITIKUSOK ERÕSZAKKAL AKARNAK BEAVATKOZNI EGY SZERKESZTÕSÉG MÛKÖDÉSÉBE.
AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ NEM ZAVARHATJA MEG KÖZINTÉZMÉNY RENDELTETÉSSZERÛ MÛKÖDÉSÉT MONDTA IFJ. LOMNICI ZOLTÁN ALKOTMÁNYJOGÁSZ.
AZ ELLENZÉK RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉST HÍVNA ÖSSZE, SZERINTÜK TÖBB KÉPVISELÕTÁRSUK MENTELMI JOGÁT IS MEGSÉRTETTÉK AZ MTVA-NÁL.
AZ MTVA FELJELENTÉST TETT HADHÁZY ÁKOS ÉS SZÉL BERNADETT ELLEN A KÉPVISELÕK MANDÁTUMÁBÓL EREDÕ JOGON VALÓ TÚLTERJESZKEDÉS MIATT.
SZÉL BERNADETT ÉS HADHÁZY ÁKOS IS FELJELENTÉST TETT HIVATALOS SZEMÉLY ELLENI ERÕSZAK MIATT.
ORBÁN VIKTOR: NEM SZERETNÉNK MIGRÁCIÓT MAGYARORSZÁGON, EZÉRT MI SEMMILYEN SZERZÕDÉST NEM ÍRUNK ALÁ JELENTETTE KI A BÉCSI EU-AFRIKA FÓRUMON.
A TANÁCSKOZÁSON NAPIRENDEN LESZ A KLÍMAVÁLTOZÁS, VALAMINT AZ AFRIKAI BEFEKTETÉSI PROGRAMOK, HOGY SEGÍTSÉK AZ AFRIKAI LAKOSSÁG HELYBEN MARADÁSÁT.
ORBÁN VIKTOR: A SEGÍTSÉGET KELL AFRIKÁBA VINNI, NEM PEDIG A BAJT BEHOZNI IDE EURÓPÁBA, EZT A STRATÉGIAI IRÁNYVONALAT SZERETNÉNK MEGERÕSÍTENI JELENTETTE KI A MINISZTERELNÖK A BÉCSI FÓRUMON.
ÁLTALÁNOS SZTRÁJKKAL FENYEGETÕZNEK A SZAKSZERVEZETEK, HA A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ALÁÍRJA A TÚLÓRATÖRVÉNYT.
FIDESZ: MEGDÖBBENTÕ ÉS ELFOGADHATATLAN, HOGY AZ ELLENZÉK NEM SZAVAZTA MEG MÚLT HÉTEN AZ ÁPOLÁSI DÍJ EMELÉSÉT.
TAXIVAL ÜTKÖZÖTT A GULYÁS GERGELYT SZÁLLÍTÓ AUTÓ ÉJSZAKA, AUTÓJÁT HIVATÁSOS SOFÕR VEZETTE, A RENDÕRSÉG VIZSGÁLJA A BALESET KÖRÜLMÉNYEIT.
ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI CSOMAGJA CSAK ÚJABB KISKAPU A GAZDASÁGI BEVÁNDORLÓKNAK.
AZ MNB 30 NAPON ÁT KORLÁTOZZA A 7 MILLIÓ FORINT FELETTI BETÉTEK KIFIZETÉSÉT AZ NHB BANKNÁL MTI.
A SZÁZADVÉG FELFELÉ MÓDOSÍTOTTA AZ IDEI ÉS A JÖVÕ ÉVI NÖVEKEDÉSI ELÕREJELZÉST, 3,5 SZÁZALÉK HELYETT 3,9 SZÁZALÉKOS GAZDASÁGI BÕVÜLÉSRE SZÁMÍT.
CZEPEK GÁBOR LETT A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÚJ VEZÉRIGAZGATÓJA MTI.
FÜLÖP ATTILA: OKTÓBER KÖZEPE ÓTA 1300-ZAL TÖBBEN VESZIK IGÉNYBE A HAJLÉKTALANELLÁTÁST.
MÁRKI-ZAY PÉTER POLGÁRMESTER ELLENI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG FELÁLLÍTÁSÁRÓL DÖNTÖTT A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI KÖZGYÛLÉS.
A FIDESZ-KDNP ARRA KÍVÁNCSI, A POLGÁRMESTER HOGYAN VÁLLALHATOTT KÖTELEZETTSÉGET 170 M FT ÉRTÉKBEN EGY BERUHÁZÁSRA KÖZGYÛLÉSI FELHATALMAZÁS NÉLKÜL.
ÚJABB 8 DARAB, EMELETES MOTORVONAT SZÁLLÍTÁSÁRÓL ÍRT ALÁ SZERZÕDÉST A MÁV-START ZRT. ÉS A STADLER BUSSNANG AG HÉTFÕN.
A LUFTHANSA-CSOPORT MAGYARORSZÁGI UTASFORGALMA 7 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ ELSÕ HÁROMNEGYED ÉVBEN A TAVALYIHOZ KÉPEST.
KÓSA FERENCET, A KOSSUTH- ÉS BALÁZS BÉLA-DÍJAS FILMRENDEZÕT, VOLT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕT, AZ EMMI SAJÁT HALOTTJÁNAK TEKINTI.
JUNCKER: A KÉT KONTINENS KÖZÖTT "PARTNERI EGYENJOGÚSÁGRÓL" VAN SZÓ HANGSÚLYOZTA AZ EU-AFRIKA FÓRUMON.
EURÓPAI SZÁMVEVÕSZÉK: JAVÍTANI KELL A CIVIL SZERVEZETEKNEK JUTTATOTT TÁMOGATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁT.
ELFOGADTA AZ ENSZ KÖZGYÛLÉSE A VILÁGSZERVEZET MENEKÜLTÜGYI MEGÁLLAPODÁSÁT TEGNAP, A 193 TAGÁLLAMBÓL 181 TÁMOGATTA A MEGÁLLAPODÁST.
AZ USA ÉS MAGYARORSZÁG NEMMEL SZAVAZOTT A MENEKÜLTÜGYI MEGÁLLAPODÁSRA.
CSEH KÜLÜGYMINISZTER: CSEHORSZÁG AZ ENSZ KÖZGYÛLÉSÉNEK SZERDAI ÜLÉSÉN A VILÁGSZERVEZET GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJA ELLEN FOG SZAVAZNI.
A MAGYAR KORMÁNY AZT VÁRJA A ROMÁN UNIÓS ELNÖKSÉGTÕL, HOGY MEGÉRTÕ LEGYEN A BEVÁNDORLÁST ELLENZÕ TAGÁLLAMOK SZEMPONTJAIVAL SZEMBEN.
PESZKOV: ALAPTALANOK A JELENTÉSEK OROSZORSZÁGGAL KAPCSOLATOSAN, HOGY BEFOLYÁSOLTA VOLNA AZ AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁST.
JOSÉ MOURINHO VEZETÕEDZÕ TÁVOZOTT A MANCHESTER UNITED LABDARUGÓKLUBTÓL A CSAPAT GYENGE SZEREPLÉSE MIATT.
A FOGADÓIRODÁK SZERINT MAURICIO POCHETTINO, A TOTTENHAM HOTSPUR VEZETÕEDZÕJE A LEGESÉLYESEBB MOURINHO HELYÉRE.
ÁLLAMI HÍRÜGYNÖKSÉG: TÖRÖKORSZÁGBAN A 2016. JÚLIUS 15-I PUCCSKÍSÉRLETTEL KAPCSOLATBAN CSAKNEM KÉTEZER EMBERT ÍTÉLTEK ÉLETFOGYTIGLANRA.
A JANUÁR 7-ÉN KEZDÕDÕ HÉTEN TÁRGYALJA A BRIT ALSÓHÁZ A BREXIT FELTÉTELEIRÕL SZÓLÓ VITÁT KÖZÖLTE THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ.
AZ EU 120 MILLIÓ EURÓVAL TÁMOGATJA A SZÍRIAI MENEKÜLTEK ELLÁTÁSÁT JORDÁNIÁBAN, IRAKBAN ÉS TÖRÖKORSZÁGBAN.
RÓMA BRÜSSZEL VÁLASZÁT VÁRJA A MÓDOSÍTOTT OLASZ KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETTEL KAPCSOLATBAN, AMELYNEK MÉG MINDIG NINCS VÉGLEGES VÁLTOZATA.
BOMBATÁMADÁST TERVEZETT A RÓMAI SZENT PÉTER BAZILIKÁBAN DECEMBER 27-RE EGY SZOMÁLIAI FÉRFI, AKIT A HATÓSÁGOK BARI VÁROSÁBAN VETTEK ÕRIZETBE.
ÚJ-ZÉLANDON 2020-BAN, A KÖVETKEZÕ VÁLASZTÁSSAL EGY IDÕBEN NÉPSZAVAZÁST TARTANAK A MARIHUÁNA LEGALIZÁLÁSÁRÓL - JELENTETTE BE A WELLINGTONI KORMÁNY.
ÕRIZETBE VETTEK KÉT EMBERT FRANCIAORSZÁGBAN, A GYANÚ SZERINT ÕK ADTÁK A FEGYVERT A STRASBOURGI MERÉNYLÕNEK.
PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG: A KÓRHÁZBAN MEGHALT A STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉS EGYIK SEBESÜLTJE VASÁRNAP, A MERÉNYLETNEK Õ AZ ÖTÖDIK ÁLDOZATA.
VILÁGSZERTE 113 ÚJSÁGÍRÓT GYILKOLTAK MEG IDÉN, EZ A SZÁM 14%-KAL TÖBB, MINT TAVALY - JELENTETTE A PRESSE EMBLEME CAMPAGNE NEVÛ CIVIL SZERVEZET.
ELÜTÖTT EGY AUTÓ EGY BICIKLIST HORTOBÁGY KÖZELÉBEN, A 29 ÉVES KERÉKPÁROS A HELYSZÍNEN MEGHALT, A BALESET KÖRÜLMÉNYEIT VIZSGÁLJÁK POLICE.HU.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A PETÕFI HÍD ALATT A BUDAI OLDALON, A FORGALOM EGY SÁVON HALAD.
SZÁZRA BÕVÍTI A MOL AZON TÖLTÕÁLLOMÁSAIT, AHOL LESZ INGYENES CHIPLEOLVASÓ AZ ELKÓBOROLT ÁLLATOK AZONOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL.
3 FORINTTAL CSÖKKEN A GÁZOLAJ ÁRA SZERDÁN, A 95-ÖS BENZINÉ NEM VÁLTOZIK.
KÉT TÛZIFA- ÉS EGY FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS MÛKÖDÉSÉT FÜGGESZTETTE FEL A NÉBIH, MERT A TELEPHELYEKEN NEM VOLT NYOMON KÖVETHETÕ A FAANYAG EREDETE.