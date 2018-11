Magyar siker a Los Angeles-i Film Awardon. A One Last Hunt című film nyerte az első díjat, a zenéjét pedig különdíjjal jutalmazták. A visegrádi filmesek a 40 perces alkotást egyfajta referenciának is szánják. Vendégeink voltak Németh János főszereplő, Földi Ronald író, rendező és Schandl Lóránt zeneszerző.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Szabó Nikolett minden versenyére más karaktert visz: volt már farkas, vámpír és zombiharcos is. A fiatal hölgy még junior korúnak számít, de már felnőtt kategóriában is versenyez. A hétvégén rendezték Közép-Európa legnagyobb fitness- és életmód rendezvényét. Szabó Nikolettel beszélgettünk.

Húszéves lett idén a Groovehouse zenekar. Élj! – Judy és Zsolt a jubileumra egy új dalt is készített. Az új klipben az elmúlt húsz év fotóit is felsorakoztatta a formáció. Vendégeink voltak Judy és Kárpáti Zsolt.