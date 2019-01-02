Omega: új év, új tervek

2019. JANUÁR 2., SZERDA
ORBÁN VIKTOR TÁRGYALT BENJÁMIN NETANJAHU IZRAELI MINISZTERELNÖKKEL IS BRAZÍLIÁBAN.
A 2019 ELEJÉN JERUZSÁLEMBEN TARTANDÓ V4-IZRAEL CSÚCSTALÁLKOZÓRÓL IS EGYEZTETTEK, EGYETÉRTENEK ABBAN, HOGY SZOROSABBRA FÛZIK A MAGYAR-IZRAELI BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS VÉDELMI EGYÜTTMÛKÖDÉST.
POLITIKAI ELEMZÕ: NEVETSÉGES AZ ELLENZÉK VISELKEDÉSE, ELÕSZÖR KIVONULNAK AZ ORSZÁGGYÛLÉS MUNKÁJÁBÓL, MAJD ÕK KEZDEMÉNYEZIK AZ ÖSSZEHÍVÁSÁT.
NÉMETH SZILÁRD ÁLLAMTIKTÁR: AZ EREDETILEG TERVEZETTNÉL MAGASABB ILLETMÉNYEMELÉST KAPNAK A KATONÁK ÉS A HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK.
NAPIRENDRE KERÜLHET A GAZDASÁGOK MÛKÖDÉSI FORMÁINAK ÉS ADÓZÁSI RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA MAGYAR IDÕK.
PÁRBESZÉD: URIZÁLÁS, TÚLÁRAZOTT PRESZTÍZSBERUHÁZÁS A MINISZTERELNÖKSÉGNEK A BUDAI VÁRBAN KIALAKÍTOTT IRODÁJA - MTI.
FIDESZ: A BALLIBERÁLIS KORMÁNYOKKAL ELLENTÉTBEN MA REND ÉS BIZTONSÁG VAN HAZÁNKBAN.
KSH: A CSÚCS KÖZELÉBEN MARADT A FOGLALKOZTATÁS TAVALY SZEPTEMBER-NOVEMBERBEN IS.
BM: JANUÁR 1-TÕL ÁTLAGOSAN ÚJABB 5 SZÁZALÉKKAL EMELKEDETT A HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÚ RENDÕRÖK BÉRE.
PM-ÁLLAMTITKÁR: A MINIMÁLBÉR ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUM IDÉN TÖBB MINT A DUPLÁJÁRA NÕ 2010-HEZ KÉPEST.
PM: FOLYTATÓDNAK A KEDVEZÕ TENDENCIÁK A FOGLALKOZTATÁSBAN 2019-BEN IS.
EMMI: EMELKEDIK A GYED ÉS A DIPLOMÁS GYED ÖSSZEGE, VALAMINT MEGJELENIK A GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA, A GYOD IS.
JANUÁR 1-TÕL 18 SZÁZALÉKRÓL 5 SZÁZALÉKRA CSÖKKEN AZ ESL ÉS AZ UHT TEJEK FORGALMI ADÓJA - KÖZÖLTE AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM.
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: JANUÁR 1-TÕL ÁLTALÁNOSAN 20 SZÁZALÉKKAL EMELKEDIK A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ.
TAVALY 126 601 ÚJ SZEMÉLYAUTÓT HELYEZTEK FORGALOMBA MAGYARORSZÁGON, 17,5 SZÁZALÉKKAL TÖBBET, MINT 2017-BEN - KÖZÖLTE A CARINFO.HU.
BEIKTATTÁK HIVATALÁBA JAIR BOLSONARO BRAZIL ELNÖKÖT, KEDDEN.
AZ ÚJ BRAZIL ELNÖK ÜNNEPÉLYESEN MEGFOGADTA, HOGY TISZTELETBEN TARTJA A DEMOKRÁCIÁT ÉS, HOGY NEHÉZ REFORMOK ÁRÁN, DE RENDBE HOZZA A GAZDASÁGOT.
DONALD TRUMP GRATULÁLT JAIR BOLSONARO BRAZIL ÁLLAMFÕNEK A KEDDI BEIKTATÁSI ÜNNEPSÉGÉN ELMONDOTT BESZÉDÉHEZ.
BÉKÉT ÉS BOLDOGSÁGOT KÉRT NÉPÉNEK ÉS A VILÁGNAK UTOLSÓ ÚJÉVI BESZÉDÉBEN SZERDÁN AKIHITO JAPÁN CSÁSZÁR.
A JAPÁN CSÁSZÁR A SZIGETORSZÁG MODERNKORI TÖRTÉNETÉBEN PÉLDÁTLAN MÓDON HAMAROSAN LEMOND TRÓNJÁRÓL.
LEGKEVESEBB HATAN MEGHALTAK, TOVÁBBI 16-AN PEDIG MEGSÉRÜLTEK EGY VONATBALESETBEN DÁNIÁBAN MTI.
BUKAREST ÉLES VITÁBA KEVEREDETT JEAN-CLAUDE JUNCKERREL, AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉVEL KÖZVETLENÜL A SOROS UNIÓS ELNÖKSÉG ÁTVÉTELE ELÕTT MAGYAR IDÕK.
KÜLÜGYI SZAKÉRTÕ: A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG ROVÁSÁRA AKTIVIZÁLTA MAGÁT KLAUS IOHANNIS ROMÁN ELNÖK - MONDTA PÁSZKÁN ZSOLT AZ M1-EN.
SZAKÉRTÕ: ÚJ IDÕSZAK KEZDÕDIK DONALD TRUMP NÉGYÉVES CIKLUSÁNAK MÁSODIK FELÉBEN, MIUTÁN AZ ELLENZÉKI DEMOKRATÁKÉ A TÖBBSÉG A KÉPVISELÕHÁZBAN - MONDTA MAGYARITS TAMÁS AZ M1-EN.
AUSZTRÁLIA BEZÁR KÉT MENEKÜLTTÁBORT, A KABINET SZERINT A CSÖKKENÕ MIGRÁCIÓ AUSZTRÁLIA SIKERES BEVÁNDORLÁSI POLITIKÁJÁNAK BIZONYÍTÉKA.
TAJVAN FÜGGETLENSÉGE KATASZTRÓFÁHOZ VEZETNE - MONDTA HSZI CSIN-PING KÍNAI ELNÖK SZERDÁN.
MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS TÖRETLEN FOLYTATÁSÁT ÍGÉRTE BENJÁMIN NETANJAHU IZRAELI KORMÁNYFÕNEK.
HELYI KATASZTRÓFAVÉDELEM: TIZENHATRA EMELKEDETT AZ OROSZORSZÁGI MAGNYITOGORSZK EGYIK LAKÓÉPÜLETÉBEN KÉT NAPJA TÖRTÉNT GÁZROBBANÁS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA - MTI.
LEGKEVESEBB 37-EN MEGHALTAK EGY TÁMADÁSBAN MALI KÖZÉPSÕ RÉSZÉN MOPTI KÖRZETBEN JELENTETTÉK HÍRÜGYNÖKSÉGEK KORMÁNYZATI FORRÁSOKRA HIVATKOZVA.
KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ KIJELENTETTE, ELKÖTELEZETT A TELJES ATOMMENTESÍTÉS MELLETT.
AZONBAN KÉNYTELEN LESZ "ÚJ UTAT" KERESNI, HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TOVÁBBRA IS EGYOLDALÚ LÉPÉSEK MEGTÉTELÉT KÖVETELI ÉSZAK-KOREÁTÓL.
ELIZABETH WARREN SZENÁTOR AZ ELSÕ HIVATALOS AMERIKAI ELNÖKJELÖLT-ASPIRÁNS MTI.
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL TOVÁBBHAJTOTT EGY GÁZOLÓ MIUTÁN ELÜTÖTT EGY NÕT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, A HOLTTESTET JANUÁR 2-ÁN HAJNALBAN TALÁLTÁK MEG POLICE.HU.
KÁBÍTÓSZERGYANÚS ANYAGOT FOGLALTAK LE A RENDÕRÖK EGY GYULAI SZÓRAKOZÓHELYEN, AZ ANYAGBÓL A PULTOS FOGYASZTOTT, A NÕ OTTHONÁBAN NÖVÉNYI TÖRMELÉK ÉS KÉT NÖVÉNYÕRLÕ IS ELÕKERÜLT POLICE.HU.
EGY AFGÁN MENEKÜLT BÁNTALMAZOTT EGY PÁRT BUDAPESTEN, A KELETI PÁLYAUDVARNÁL SZILVESZTER ÉJJEL POLICE.HU.
14 ILLEGÁLIS MIGRÁNST TARTÓZTATTAK FEL JANUÁR 2-ÁN HAJNALBAN BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN A RENDÕRÖK POLICE.HU.
OMSZ: TÉLIESRE FORDUL AZ IDÕJÁRÁS AZ ÚJ ÉV ELSÕ HETÉBEN, LEHÛLÉSRE, HELYENKÉNT MÍNUSZ 10 CELSIUS-FOKRA IS LEHET SZÁMÍTANI, EMELLETT HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.