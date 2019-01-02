2019. január 2.,
szerda, Ábel napja

Omega: új év, új tervek

Hír TV

2019. január 2., szerda 14:55

Témák:

– Oroszország legjelentősebb opera-és balettszínházának szólistái érkeznek Magyarországra
– Az Eredményes Tanulás Praktikái címmel jelent könyv a középiskolások számára  
– Tűzvihar címmel indít turnét az Omega

Műsorvezető: Szani Roland

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