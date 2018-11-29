Négy új dallal jelentkezik Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar

2018. NOVEMBER 29., CSÜTÖRTÖK
A KÓRHÁZAK TELJES ADÓSSÁGÁT KIFIZETI A KORMÁNY JELENTETTE BE AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTERE.
KÁSLER MIKLÓS: NÉGY ÉV ALATT 72 SZÁZALÉKKAL EMELIK AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALKALMAZOTTAK, VÉDÕNÕK BÉRÉT.
ÁTADTÁK A SZENT MARGIT KÓRHÁZ FELÚJÍTOTT MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLYÁT.
NOVÁK: A KORMÁNY TÁMOGATJA A KARRIER ÉS A GYERMEKVÁLLALÁS ÖSSZEEGYEZTETÉSÉT.
FIDESZ: BRÜSSZEL GYÁRTJA AZ ÚJABBNÁL ÚJABB MIGRÁNSPÁRTI JAVASLATOKAT; MINDENÁRON ÁT AKARJA ERÕLTETNI A MIGRÁNSVÍZUM ÜGYÉT.
ORBÁN BALÁZS: A HUMANITÁRIUS VÍZUMOT A TAGÁLLAMOK ÖNÁLLÓSÁGÁT CSORBÍTVA AKARJA ELFOGADTATNI AZ EU M1.
LEÜTÖTT EGY ZSIDÓ NÕT EZZEL DICSEKEDETT PÁRTTÁRSAINAK A HÍR TV INFORMÁCIÓI SZERINT A JOBBIK EGYIK POLITIKUSA.
SZÁVAY ISTVÁN, A JOBBIK FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTESE BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT AZ ESET MIATT.
MAZSIHISZ-ELNÖK: SZÁVAY HANGFELVÉTELE EGYÉRTELMÛVÉ TESZI, HOGY A JOBBIK KÉPVISELÕI NEM KÉPESEK A CIVILIZÁLT ÉRINTKEZÉSRE.
MOSÓCZI LÁSZLÓ: A KORMÁNY KIEMELT FELADATKÉNT KEZELI A VIDÉKI MELLÉKUTAK, VALAMINT AZ ALSÓBBRENDÛ ÚTHÁLÓZAT KORSZERÛSÍTÉSÉT.
RÉVÉSZ MÁRIUSZ: 150 MILLIÁRDBÓL FEJLESZTIK A KERÉKPÁRUTAKAT A KÖVETKEZÕ 4 ÉV ALATT.
SOLTÉSZ MIKLÓS: SZÜKSÉG VAN A KISTELEPÜLÉSEK ÉS A HATÁRON TÚLI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK ERÕSÍTÉSÉRE.
BAGDY GÁBOR: A BKK IGAZGATÓSÁGA FELMONDTA AZ ELEKTRONIKUS JEGYRENDSZERRE KÖTÖTT SZERZÕDÉST.
SZIJJÁRTÓ: 36,7 MILLIÁRD FORINT ÚJ BERUHÁZÁST HOZ MAGYARORSZÁGRA A DÉL-KOREAI HANON SYSTEMS.
A MIGRÁCIÓS VESZÉLY NEM MÚLT EL - JELENTETTE KI NÉMETH SZILÁRD, A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLLAMTITKÁRA.
KOVÁCS ÁRPÁD: 2021-IG BIZTOSAN AZ EU ÁTLAGA FÖLÖTT MARAD A MAGYAR GDP-BÕVÜLÉSI ÜTEM.
KSH: FELGYORSULT A BERUHÁZÁSOK NÖVEKEDÉSE A HARMADIK NEGYEDÉVBEN.
JÖVÕ ÉV VÉGÉRE A KÕBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBA KERÜLHET A HÕS UTCAI LAKÓTÖMB MAGYAR IDÕK.
ÁTADTÁK A WIZZ AIR ÚJ KÉPZÕKÖZPONTJÁT, AHOL NAPONTA HÁROMSZÁZ PILÓTÁT ÉS LÉGIUTAS-KÍSÉRÕT OKTATHATNAK.
SZEKTORBEZÁRÁSRA, VALAMINT 200 EZER FORINT MEGFIZETÉSÉRE KÖTELEZTE AZ ÚJPESTET AZ MLSZ.
NIKOLA GRUEVSZKI KIADÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL MAGYARORSZÁGOT AZ EP CSÜTÖRTÖKÖN, MERT ELJÁRÁSUKKAL BEAVATKOZTAK MACEDÓNIA BELÜGYEIBE.
A KÖVETKEZÕ HÉTÉVES UNIÓS KÖLTSÉGVETÉSRÕL BONYOLULT TÁRGYALÁSOK VÁRHATÓK, DE MEG FOGNAK ÁLLAPODNI - MONDTA ORBÁN VIKTOR POZSONYBAN.
SARGENTINI: NAPIRENDRE KELL VENNI A HETES CIKK SZERINTI ELJÁRÁST MAGYARORSZÁG ELLEN.
UNIÓS FÕTANÁCSNOK: BELGIUM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOKAT SÉRTHETETT ATOMERÕMÛVEINEK MÛKÖDÉSI ENGEDÉLYE MEGHOSSZABBÍTÁSAKOR.
DÁN MINISZTERELNÖK: EURÓPA SIKERE A MIGRÁCIÓ KIHÍVÁSÁNAK MEGOLDÁSÁN MÚLIK.
KÖVÉR LÁSZLÓ: CÉLSZERÛ LENNE ERÕSÍTENI A MAGYAR-DÁN KAPCSOLATOKAT.
DONALD TRUMP VOLT ÜGYVÉDJE, MICHAEL COHEN, BEISMERTE, HOGY BÛNÖS A KONGRESSZUS FÉLREVEZETÉSÉBEN.
DONALD TRUMP AZ OROSZ-UKRÁN KONFLIKTUSRA HIVATKOZVA LEMONDTA A G20-CSÚCSON TERVEZETT TALÁLKOZÓJÁT VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖKKEL.
PALESZTIN MINISZTERELNÖK: AZ ENSZ ISMERJE EL PALESZTINÁT TELJES JOGÚ TAGJAKÉNT.
564 MIGRÁNST MENTETTEK KI A FÖLDKÖZI-TENGERRÕL A SPANYOL HATÓSÁGOK.
PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK ALÁÍRTA A HADIÁLLAPOT BEVEZETÉSÉRÕL ÁLTALA HOZOTT RENDELETET MEGERÕSÍTÕ JOGSZABÁLYT.
POROSENKO ARRA KÉRTE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖKÖT, HOGY HA TALÁLKOZIK PUTYINNAL, MONDJA MEG NEKI, HOGY "TÛNJÖN EL UKRAJNÁBÓL".
PUTYIN: AZ UKRÁN VEZETÉS PROVOKÁCIÓT HAJTOTT VÉGRE AZ ELNÖKVÁLASZTÁS ELÕTT, HOGY NÖVELJE AZ ÁLLAMFÕ TÁMOGATOTTSÁGÁT.
RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK TELEFONON KERESZTÜL IS PÁRBESZÉDRE SZÓLÍTOTTA AZ OROSZ ÉS AZ UKRÁN ÁLLAMFÕT A KERCSI-SZOROSI INCIDENSRÕL.
OROSZ LAP: KIJEV EGY KELET-UKRAJNAI VAGY EGY, A KRÍMNÉL LÉTESÍTENDÕ AMERIKAI KATONAI BÁZIS LEHETÕSÉGÉRÕL TÁRGYAL AZ USA-VAL.
ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTETTÉK A KERCSI-SZOROSNÁL LEZAJLOTT INCIDENS KAPCSÁN ELFOGOTT 24 UKRÁN TENGERÉSZT AZ OROSZ BÍRÓSÁGOK.
AZ UKRÁN HADITENGERÉSZET PARANCSNOKA NEM TARTJA HIBÁNAK A HADIHAJÓK ELINDÍTÁSÁT ODESSZÁBÓL MARIUPOLBA.
PETRO POROSENKO AZ ÉSZAKI ÁRAMLAT-2 FÖLDGÁZVEZETÉK ÉPÍTÉSÉNEK LEÁLLÍTÁSÁT SÜRGETI.
AZ UKRÁN BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KÖZZÉTETTE AZ UKRÁN HAJÓK ELLENI TÁMADÁSBAN RÉSZT VEVÕ PILÓTÁK BESZÉLGETÉSÉT.
ELSÕ ÍZBEN ÍTÉLTEK EL RENDÕRÖKET A FÜLÖP-SZIGETEKI DROGHÁBORÚBAN ELKÖVETETT TÖRVÉNYTELEN GYILKOSSÁGÉRT.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: TÛZESETBEN MEGHALT EGY IDÕS EMBER EGY GÖDÖLLÕI IDÕSOTTHONBAN, A TÜZET ELOLTOTTÁK.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI RÉTSÁG BELTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT, A FORGALOM FÉL PÁLYÁN HALAD TOVÁBB.
VÁDAT EMELTEK EGY OROSZLÁNYI HÁZASPÁR ELLEN, MERT ÉVEKEN ÁT UZSORAKÖLCSÖNÖKET ADTAK HAJLÉKTALANOKNAK.
A KÓRHÁZBAN TARTÓZTATHATJÁK LE A NEVELT FIAIT HÉTFÕN BRUTÁLIS KEGYETLENSÉGGEL MEGGYILKOLÓ ÓZDI FÉRFIT.
ELINDULT A BUDAPESTI ADVENTI FÉNYVILLAMOS, EGY FEHÉR ÉS KÉK FÉNYÛ LED IZZÓKKAL FELDÍSZÍTETT JÁRAT A 2-ES VILLAMOS VONALÁN.
PÉNTEKEN BRUTTÓ 3 FT-TAL MÉRSÉKLI A 95-ÖS BENZIN ÉS BRUTTÓ 6 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL.