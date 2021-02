Minden rendben – összeállt egy közös dalra a Compact Disco és a Hősök

40 ezer ampullányi orosz vakcina érkezett Magyarországra - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter megjegyezte: az Európai Bizottság az európai emberek életét és a gazdaság gyors fellendülését tette kockára azzal, hogy kudarcba fulladt a korábban gyorsnak és látványosnak ígért központosított vakcinabeszerzés. 578 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 369 288-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 78 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 656-ra emelkedett. A járványügyi adatok jelenleg kedvezőek Magyarországon, ugyanakkor a vírus örökítőanyagának szennyvízben mért koncentrációja az előző hetek csökkenését követően ismét emelkedik, különösen Debrecenben és Nyíregyházán - közölte az országos tiszti főorvos. Csütörtökön indul a regisztrált legidősebbek oltása a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon - mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. A vakcinák továbbra is nagyon csöpögtetve érkeznek az országba - mondta György István Magyarország élőben című műsorunkban. A Miniszterelnökség államtitkára szerint az EU sajnos nem biztosít számunkra megfelelő vakcinamennyiséget, ezért mindig nagyon pontosan meg kell határozni, hogy mennyi az eloltható mennyiség. A baloldal nem segíti, hanem támadja a koronavírus elleni védekezést, ahogy a járvány elleni statisztikák hitelességét és a védekezés eredményességét is - mutatott rá az Emmi parlamenti államtitkára közösségi oldalán. Rétvári Bence hangsúlyozta: a tényekből és számokból az látható, hogy a magyar koronavírus adatszolgáltatás megbízható és pontos, a tavalyi egész éves adatok pedig egyértelműen a jobban védekező országok közé sorolják hazánkat. Méltatlanná vált a köz szolgálatára Karácsony Gergely azon tanácsadója, aki korábban arról beszélt, hogy be kellene tiltani a gyerekek megkeresztelését - mondta Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője. Egyre átláthatatlanabb Gyurcsány Ferenc vagyonának alakulása - írja Magyar nemzet. A DK elnöke az elmúlt években több mint 2,1 milliárd forintot vett ki az Altus Portfólió Kft.-ből, eközben a saját vagyona csupán 198 millió forinttal növekedett 2016 óta. A Gazdasági Versenyhivataltól kérte a főváros által kötött, a Lánchíd felújítására vonatkozó szerződés felülvizsgálatát a Volner Párt - jelentette be a párt elnöke. Elmaradt az éttermek tiltakozó akciója. A Hír TV által megkérdezett tulajdonosok azt mondták: bár a tartalékaik elfogytak, a nyitásnak nem lett volna értelme. Az utazási szektor legszörnyűbb éve van mögöttünk, hónapok óta háborúban állunk a vírussal, küzdünk, és ebben csak magunkra számíthatunk - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Az otthonfelújítási támogatás 50 százalékban fedezi a munkadíjakat és 50 százalékban az anyagköltséget - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az adózásban bevezetett digitális fejlesztések eredményeként jelentősen nőtt az adófizetési hajlandóság, és kiemelkedő mértékben fehéredett a magyar gazdaság - állapították meg az Állami Számvevőszék elemzői. Új gyárat épít a HILTI Kecskeméten, a gépipari vállalat 7,2 milliárd forintos beruházásához a kormány 1,1 milliárd forint támogatást biztosít, a fejlesztés 73 új munkahelyet teremt - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Idén is meghirdeti az Agrárminisztérium a hungarikum pályázatot, 930 millió forintos keretösszeggel - mondta Nagy István agrárminiszter. Öt prefektusa, illetve a korábban kialkudott tíz helyett tizenegy alprefektusa lesz a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek, miután erről a koalíciós pártok megállapodtak - adta hírül a Maszol.ro hírportál. A világon 103,4 millió fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,2 millió, a gyógyultaké 57,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Ukrajnában újra nőtt a regisztrált új koronavírus-fertőzések száma, és két és félszer többen haltak meg a fertőzés okozta betegségben, mint egy nappal korábban. Sürgősségi eljárás keretében fogadta el az észak-macedón parlament a gyógyszerekről szóló törvény módosítását, ami lehetővé teszi a koronavírus elleni oltóanyag beszerzését a kormány számára. Nyár végéig valamennyi felnőttet be lehet oltani az új típusú koronavírus ellen Németországban - mondta Angela Merkel kancellár. A német hadsereg is bekapcsolódott az egészségügyi védekezésbe Portugáliában, ahol minden eddiginél pusztítóbb járványt indított a koronavírus brit mutációja. Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 16 643-mal emelkedett. Ismét a koronavírus-járvány terjedésének növekedését jelzi a reprodukciós ráta Izraelben a január elején kezdődött zárlat ellenére - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. A japán kormány aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az Európai Unió által bevezetett vakcinaexport-ellenőrzés következtében a szigetországban késhet a koronavírus elleni oltási kampány. Értesítették a kínai hatóságok azokat az országokat, amelyeknek egy kínai bűnszervezet hamis oltóanyagot adott el a koronavírus ellen - közölte Vang Ven-pin, a kínai külügyminisztérium szóvivője. Nem született megegyezés Joe Biden amerikai elnök koronavírus miatti gazdasági mentőcsomagjáról az elnök és kilenc, republikánus szenátor között zajlott megbeszélésen. Az együttműködés előtérbe helyezésére és a kétoldali kapcsolatokban felmerülő különbségek kezelésére szólította fel a Joe Biden amerikai elnök vezette kormányzatot Jang Csie-csi, a kínai Központi Külügyi Bizottság vezetője. Joseph Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője koordinálhatná az Egyesült Államok és Irán visszatérését a 2015-ben kötött többhatalmi atommegállapodáshoz - jelentette ki Mohamad Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter. Örményország az Emberi Jogok Európai Bíróságán keresetet nyújtott be, amelyben azzal vádolja Azerbajdzsánt, hogy a Hegyi-Karabahban folytatott tavaly őszi harci cselekmények során és azt követően szomszédja megsértette az emberi jogokat. Lezárták a Mianmar legfőbb nemzetközi közlekedési pontjának számító ranguni repülőteret - közölte a létesítmény üzemeltetője azután, hogy a délkelet-ázsiai országban a hadsereg puccsal átvette a hatalmat. Legalább 849 civilt ölt meg egy lázadócsoport tavaly a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén - közölte az ENSZ. Letartóztattak egy 34 éves román férfit, aki január végén húsz, feltehetően szír állampolgárt akart Ausztriába szöktetni ismeretlen társai közreműködésével - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség. Huszonkét határsértőt találtak a rendőrök egy török kamionban a nagylaki közúti határátkelőhelyen keddre virradóra - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Az üzletekre, a vendéglátóhelyekre, a szálláshelyekre, valamint a szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozások megszegése miatt hétfőn nem kellett intézkedni a rendőröknek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Garázdaság és rongálás miatt emelt vádat Lengyel László baloldali megmondóember ellen az ügyészség – tudta meg a PestiSrácok.hu. A politológus-közgazdász terhére azt róják, hogy 2019 decemberében egy parkolási vitát követően megrongálta egy férfi autóját. A Pest Megyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy sorsjegyen veszett össze munkatársával és a vita során megölte. Késések várhatók a Kaposvár-Siófok vonalon, mert vonattal ütközött egy személyautó Tab belterületén - közölte a Mávinform. Váradi Natália, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjának vezetője, a GENIUS Jótékonysági Alapítvány igazgatója, valamint a Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület kapta az Értékteremtő közösségekért díjakat. Balázs Attila 2:2-es állásnál sérülés miatt feladta első fordulós mérkőzését a Melbourne-ben zajló, Great Ocean Road Open elnevezésű keménypályás tenisztornán. Babos Tímea vereséget szenvedett a második mérkőzésén, így nem jutott be a legjobb 16 közé a Gippsland Trophy elnevezésű melbourne-i keménypályás tenisztornán. Babos Tímea nem Kristina Mladenoviccsal indul a jövő héten kezdődő ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a francia játékos visszalépett a párostól. Hársfalvi Júlia, Szikora Melinda és Tóth Gabriella személyében válogatott kézilabdázók távoznak a szezon végén a Siófok KC női csapatától. Az olasz listavezető AC Milan a labdarúgó NB II-ben szereplő ETO FC Győrtől szerződtette a 17 esztendős Kerkez Milost.