Madarak, szánhúzók, Kormorán

2018. DECEMBER 11., KEDD KÁSLER MIKLÓS: 8,5 MRD FT-BÓL ÚJULNAK MEG VAGY ÉPÜLNEK NÕVÉRSZÁLLÓK AZ ORSZÁG 13 MEGYÉJÉBEN. ORBÁN VIKTOR: A MUNKÁSOK ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA A MUNKAIDÕ-BEOSZTÁS ÖNKÉNTES MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY. A TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS LEGINKÁBB A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNÁL DOLGOZÓKAT SEGÍTI TETTE HOZZÁ A MINISZTERELNÖK. OTT LESZ AZ ELLENZÉK, ÉS AKCIÓRA KÉSZÜL A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HOLNAPI PARLAMENTI SZAVAZÁSON. A HÁZELNÖK FELELÕSSÉGRE VONÁSÁT KÉRTE VARGA LÁSZLÓ SZOCIALISTA KÉPVISELÕ A TÖRVÉNYJAVASLAT VITÁJÁNAK HÁZSZABÁLYELLENES LEZÁRÁSA MIATT. DÖMÖTÖR CSABA: AZ ELLENZÉK FOLYAMATOSAN PUSZTULÓ HELYKÉNT PRÓBÁLJA LEFESTENI MAGYARORSZÁGOT, A KRITIKÁKAT CÁFOLJÁK A FOGLALKOZTATÁSI ADATOK. ORBÁN VIKTOR: HA ANTALL JÓZSEFNEK MINISZTERELNÖKKÉNT LETT VOLNA KÉTHARMADA, MAGYARORSZÁG MEGSPÓROLHATOTT VOLNA 20 ÉVET. ORBÁN VIKTOR A NÉHAI MINISZTERELNÖK HALÁLÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT EMLÉKKONFERENCIÁN MONDOTT BESZÉDET. RÉTVÁRI BENCE: JÖVÕRE 5300 HATÁRON TÚLI MAGYAR DIÁK LÁTOGATHAT MAGYARORSZÁGRA ÉS TÖBB MINT EZER PEDAGÓGUS VEHET RÉSZT TOVÁBBKÉPZÉSEN. PÉNZTÁRSZÖVETSÉG: EGYRE NAGYOBB A KÜLÖNBSÉG A BÉREK ÉS A NYUGDÍJAK KÖZÖTT, EZÉRT IS FONTOS A NYUGDÍJ-ELÕTAKARÉKOSSÁG. ÚJABB KÓRHÁZAK GAZDÁLKODÁSÁT ÉS KÖZPÉNZFELHASZNÁLÁSÁT VIZSGÁLJA AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK. VÁCLAV KLAUS VOLT CSEH KORMÁNY- ÉS ÁLLAMFÕ KAPTA IDÉN A PETÕFI-DÍJAT. KSH: 3,1%-KAL MAGASABBAK VOLTAK A FOGYASZTÓI ÁRAK NOVEMBERBEN AZ EGY ÉVVEL KORÁBBINÁL, A MEZÕGAZDASÁGI TERMELÉS 3,1%-KAL NÕTT. 1,6 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENT EGY ÉV ALATT A NYUGDÍJBAN ÉS EGYÉB ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLÕK SZÁMA VILÁGGAZDASÁG. VÁCLAV KLAUS VOLT CSEH KORMÁNY- ÉS ÁLLAMFÕ KAPTA IDÉN A PETÕFI-DÍJAT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: FRANCIAORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG TOVÁBBRA IS SZÁMÍTHAT MAGYARORSZÁGRA A NYUGAT-BALKÁN FEGYVERMENTESÍTÉSÉBEN. THERESA MAY AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS VEZETÕJÉVEL, VALAMINT A NÉMET ÉS A HOLLAND MINISZTERELNÖKKEL TÁRGYAL A BREXITRÕL. ELÉGEDETLENEK A FRANCIA ELNÖK ÍGÉRETEIVEL A SÁRGA MELLÉNYES TÜNTETÕK, TÖBBSÉGÜK FOLYTATNÁ A TÜNTETÉSSOROZATOT. BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT NYÚJTANAK BE BALOLDALI PÁRTOK A FRANCIA KORMÁNY ELLEN A SÁRGA MELLÉNYESEK OKOZTA VÁLSÁG KEZELÉSE MIATT. UKRAJNA FELFÜGGESZTI PARTNERSÉGI SZERZÕDÉSÉT OROSZORSZÁGGAL. HALOTTNAK NYILVÁNÍTOTTA AZ AMERIKAI HADSEREG A JAPÁN PARTJAINÁL MÚLT HÉTEN TÖRTÉNT REPÜLÕGÉP-BALESET ÖT ELTÛNT TAGJÁT. NYOLC GYANÚSÍTOTT ELLEN INDÍTOTTAK VIZSGÁLATOT AZ OLASZ DISZKÓBAN OKOZOTT TÖMEGPÁNIK MIATT, AMIBEN SZOMBATON HAT EMBER MEGHALT. A MAGYAROK KÖZÜL EGYEDÜL HOSSZÚ KATINKA JUTOTT TOVÁBB A KÍNAI HANGCSOUBAN ZAJLÓ RÖVID PÁLYÁS ÚSZÓ-VB KEDDI NYITÓNAPJÁNAK ELÕFUTAMAIBÓL. ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTTA FEL MAGÁT KABUL KÖZELÉBEN, AZ AFGÁN HÍRSZERZÉS 4 TAGJA MEGHALT, HATAN MEGSEBESÜLTEK. ELFOGADTÁK AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS MEGÁLLAPODÁSÁT A MARRÁKESI KONFERENCIÁN 150 ORSZÁG KÉPVISELÕJÉNEK RÉSZVÉTELÉVEL. BRAZÍLIA KIVONUL AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁBÓL A MEGVÁLASZTOTT ELNÖK HIVATALBA LÉPÉSÉT KÖVETÕEN. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÜDVÖZÖLTE AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁNAK ELFOGADÁSÁT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: VILÁGOSAN LÁTSZIK, HOGY BRÜSSZEL ÉS AZ ENSZ AKARATA UGYANAZ: AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS LEGALIZÁLÁSA. ENGEDÉLY NÉLKÜL INDÍTOTTAK EL EGY SZEMÉLYVONATOT HÉTFÕ ESTE ZALAEGERSZEGRÕL, A VELE SZEMBEN KÖZLEKEDÕ INTERCITY 500 MÉTERRE ÁLLT MEG. A KÉT VONATON UTAZÓ KB. 35 UTAS NEM VOLT VESZÉLYBEN, A MÁV SZAKÉRTÕK BEVONÁSÁVAL VIZSGÁLATOT INDÍTOTT. TÁVOLLÉTÉBEN ÉLETFOGYTIGLANI SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTE JOZEF ROHÁCOT A SZLOVÁK LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG, AZ ÍTÉLET JOGERÕS. A BÓDULT, ITTAS VEZETÕK KISZÛRÉSÉRE TARTANAK AKCIÓT A RENDÕRÖK A HÉTEN - KÖZÖLTE A RENDÕRSÉG HÉTFÕN HONLAPJÁN.