Kivéreztetés

2018. SZEPTEMBER 12., SZERDA
LEZAJLOTT A VITA AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN A SARGENTINI-JELENTÉSRÕL, ORBÁN VIKTOR IS RÉSZT VETT ÉS FELSZÓLALT A STRASBOURGI ÜLÉSEN.
ORBÁN VIKTOR: AZ UNIÓ TÖRTÉNELMÉBEN ELÕSZÖR FORDUL ELÕ, HOGY ELÍTÉLIK A SAJÁT HATÁRÕREIKET.
ORBÁN: A SARGENTINI-JELENTÉS NEM ADJA MEG A TISZTELETET A MAGYAR EMBEREKNEK.
JÁRÓKA LÍVIA: AZ EP HITELÉT IS ALÁÁSÓ, ALAPTALAN VÁDASKODÁSOKAT TARTALMAZ A JELENTÉS A ROMÁKRÓL.
KORMÁNYSZÓVIVÕ: BÁRMILYEN DÖNTÉS IS SZÜLESSEN A JELENTÉSRÕL, MAGYARORSZÁG UNIÓS TÁMOGATÁSA NEM KERÜLHET VESZÉLYBE MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN.
LMP: A KORMÁNY SÚLYOS HIBÁI MIATT NEM LEHET A MAGYAR EMBEREKET BÜNTETNI, EZÉRT AZ LMP NEM TÁMOGATJA A SARGENTINI-JELENTÉS ELFOGADÁSÁT.
IFJ. LOMNICI ZOLTÁN: AMI TÖRTÉNIK, AZ DURVA BEAVATKOZÁS A MAGYAR VISZONYOKBA M1.
ORBÁN: A FIDESZ MEG AKARJA REFORMÁLNI AZ EURÓPAI NÉPPÁRTOT.
HÁROM TELEPÜLÉSEN TARTANAK SZAVAZÁST VASÁRNAP: TISZAVASVÁRIBAN ÉS HÁROMFÁN POLGÁRMESTERT, ALSÓSZENTIVÁNON KÉPVISELÕKET VÁLASZTANAK.
15 ORVOS VISSZALÉPETT ABBÓL A 45-BÕL, AKI FELMONDTA ÖNKÉNTES TÚLMUNKASZERZÕDÉSÉT A HONVÉDKÓRHÁZBAN NÉPSZAVA.
BÉRNÕVÉREKKEL IGYEKSZIK PÓTOLNI A KIESÕ MUNKAERÕT AZ AJKAI KÓRHÁZ 24.HU.
58,6 MRD FT-OT BIZTOSÍTOTT A KORMÁNY 32 SZAKRENDELÕ FEJLESZTÉSÉRE EMMI.
4,4 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍT IDÉN A KORMÁNY GYEREKEK TÁBOROZTATÁSÁRA KÖZÖLTE RÉTVÁRI BENCE, AZ EMMI ÁLLAMTITKÁRA.
TÁLLAI ANDRÁS: IDÉN ÉS JÖVÕRE IS VÁRHATÓ NYUGDÍJPRÉMIUM, A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS VÁRHATÓAN EGÉSZ ÉVBEN 4% FELETT LEHET MAGYAR IDÕK.
AZONNALI, 15-20 SZÁZALÉKOS EMELÉST SÜRGETNEK A FUVAROZÓI ÉRDEKKÉPVISELETEK.
SZÁLLODASZÖVETSÉG: A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK BÕVÜLÉSE EMELTE A TURISZTIKAI TELJESÍTMÉNYEKET.
JUDITH SARGENTINI: AZ EP-NEK KÖTELESSÉGE FELLÉPNI A MAGYARORSZÁGI JOGSÉRTÉSEK ELLEN.
MANFRED WEBER, AZ EURÓPAI NÉPPÁRT FRAKCIÓVEZETÕJE IGENNEL FOG SZAVAZNI A SARGENTINI-JELENTÉSRE.
OSZTRÁK EU-ELNÖKSÉG: NEM KÖTHETÜNK KOMPROMISSZUMOT A DEMOKRÁCIA ÉS A JOGÁLLAMISÁG ÜGYÉBEN.
EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKE: AZ UNIÓ A BÉKE ZÁLOGA, EZÉRT NAGYOBB TISZTELETET ÉRDEMEL, NEM SZABAD BEMOCSKOLNI.
ELFOGULTNAK NEVEZTE A MAGYAR JOGÁLLAMISÁGI HELYZETRÕL SZÓLÓ KÜLÖNJELENTÉST RYSZARD LEGUTKO, LENGYEL KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELÕ.
68-RA NÕTT AZ AFGANISZTÁNI AUTÓPÁLYÁN TÖRTÉNT ÖNGYILKOS ROBBANTÁSOS MERÉNYLET ÁLDOZATAINAK SZÁMA.
A PALESZTINOK NEMZETKÖZI BÜNTETÕBÍRÓSÁGHOZ FORDULNAK EGY CISZJORDÁNIAI BEDUIN FALU ÁTTELEPÍTÉSE MIATT.
MEGKEZDÕDÖTT AZ OROSZ TÁVOL-KELETEN AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEK LEGNAGYOBB HADGYAKORLATA, A VOSZTOK-2018.
OROSZORSZÁG MÉG AZ IDÉN BÉKESZERZÕDÉST SZERETNE KÖTNI JAPÁNNAL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGLEGES LEZÁRÁSAKÉNT.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FÕVÁROSÁBAN, WASHINGTONBAN IS RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDETTEK A KÖZELGÕ FLORENCE HURRIKÁN MIATT.
AMERIKA SOHA NEM ADJA MEG MAGÁT A ZSARNOKSÁGNAK - HANGSÚLYOZTA DONALD TRUMP A SZEPTEMBER 11-I TERRORTÁMADÁSOK ÉVFORDULÓJÁN.
ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ NÉGYNAPOS LÁTOGATÁSRA, SAN FRANCISCÓBA UTAZIK, AHOL FELSZÓLAL EGY KLÍMAKONFERENCIÁN.
VIZSGÁLATOT KÉRNEK A ROMÁN SZOCIÁLDEMOKRATÁK A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK ÜGYÉBEN.
175 POLITIKUST GYILKOLTAK MEG EGY ÉV ALATT MEXIKÓBAN, ÉS 850 ERÕSZAKOS CSELEKMÉNYT KÖVETTEK EL POLITIKUSOK ELLEN.
TERRORCSELEKMÉNY KÍSÉRLETE MIATT ELSÕ FOKON ÉLETFOGYTIGLANI FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A KÖRÚTI ROBBANTÓT.
HÁROM SZEMÉLYAUTÓ ÉS EGY BUSZ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE BUDAPEST IV. KERÜLETÉBEN, AZ ÁRPÁD ÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
NÉGY JÁRMÛ ÜTKÖZÖTT A 10-ES FÕÚTON PILISSZENTIVÁN KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
66 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT P. SZABÓ ERNÕ ÚJSÁGÍRÓ, MÛVÉSZETTÖRTÉNÉSZ, AZ ÚJ MÛVÉSZET CÍMÛ FOLYÓIRAT VEZETÕ SZERKESZTÕJE.
ELFOGTÁK A SZEXUÁLIS ERÕSZAKKAL GYANÚSÍTOTT AFGÁN FÉRFIT.
AZ OSZTRÁK RENDÕRÖK EGY FRANKFURTBA TARTÓ VONATON IGAZOLTATTÁK, MAJD LETARTÓZTATTÁK.