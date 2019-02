Nagy Szabolcs sajtóreferens szerint ismét beindulhatnak a fülesbaglyok - lesz idén is tehetségkutató. Az országos könnyűzenei verseny győztese három nagy nyári fesztiválon léphet föl. A fülesbagoly tehetségkutató döntőjét március 30-án rendezik.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

J. Kovács Judit drámapedagógus, a kerekítő foglalkozás vezetője beszámol arról, hogy tízéves lett a Kerekítő, a 0-3 éves korú gyerekeknek szóló zenés foglalkozás. A kerekítőt J. Kiss judit drámapedagógus alkotta meg. A kötetek állandó figurája a kerekítő manó.

Petruska András dalszerző, énekesnek Reláció címmel jelent meg márciusban harmadik nagylemeze. Az új albumot bemutató koncerteken a dalokat teljes zenekari kísérettel lehet majd hallani. A szerző Help Me Out of Here című dalával szeretne kijutni az eurovíziós dalfesztiválra.