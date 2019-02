ÁSZ: A MOMENTUM ÉS A PÁRBESZÉD VISSZAKAPJA AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST, HA MEGFELELÕ MÓDON IGAZOLJA GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYES KERETEIT. BENKÕ TIBOR HONVÉDELMI MINISZTER: SZÉKESFEHÉRVÁR A MAGYAR KATONÁK FÕVÁROSA LESZ; A HONVÉDSÉG SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA ODAKÖLTÖZIK. AZ ORSZÁGGYÛLÉS DÖNTHET AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK BÜNTETÉSÉRÕL A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLENI TILTAKOZÁSUK MIATT. A HÁZBIZOTTSÁG ÜLÉSÉN NEM SZÜLETETT KONSZENZUS AZ ÜGYBEN; KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK EGYHAVI TISZTELETDÍJ MEGVONÁSÁT JAVASOLTA. AZ ELLENZÉK ELFOGADHATATLANNAK TARTJA KÉPVISELÕIK MEGBÜNTETÉSÉT, A FIDESZ A SZABÁLYOK BETARTÁSÁT VÁRJA EL MTI. JAVÍTOTTA MAGYARORSZÁGRA VONATKOZÓ NÖVEKEDÉSI ELÕREJELZÉSÉT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. ORBÁN VIKTOR A TÖBBI KÖZT AZ ÁLLAMI INFRASTRUKTÚRA-BERUHÁZÁSOKRÓL ÉS A FALUSI CSOK FELTURBÓZÁSÁRÓL BESZÉL ÉVÉRTÉKELÕJÉN FIGYELÕ. SEMJÉN ZSOLT MINISZTERELNÖK-HELYETTES MEGNYITOTTA A KÁRPÁT-MEDENCE LEGNAGYOBB FEGYVER-, HORGÁSZ- ÉS VADÁSZKIÁLLÍTÁSÁT, A 26. FEHOVÁT A HUNGEXPÓN. A KABINET AZ ADÓCSÖKKENTÉS KORMÁNYA KÍVÁN MARADNI, ÉS CÉLJA AZ ADÓADMINISZTRÁCIÓ CSÖKKENTÉSE MONDTA VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER A NAV ÉVÉRTÉKELÕJÉN. BENCSIK JÁNOS ÉS CSÁNYI TAMÁS KERÜL A KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁRÓL LEMONDOTT JOBBIKOS SZÁVAY ISTVÁN ÉS STAUDT GÁBOR HELYÉRE. ENGEDÉLYEK NÉLKÜL IS VEZETETT LE OTTHONSZÜLÉSEKET MÁRKI-ZAY PÉTER HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTER FELESÉGE PESTISRÁCOK.HU. A RÉGI MAGYAR NEMZET-ES HAGYOMÁNYOKAT AKARJA VISSZAHOZNI BALLAI ATTILA, A LAP ÚJ FÕSZERKESZTÕJE MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. TÜTTÕ KATA, HARANGOZÓ GÁBOR ÉS GURMAI ZITA KERÜLHET AZ MSZP EP-LISTÁJÁRA SZANYI TIBOR ÉS UJHELYI ISTVÁN MELLETT MAGYAR NEMZET. CSÁNYI SÁNDORT MLSZ-ELNÖKÖT MEGVÁLASZTOTTÁK A FIFA ÉS AZ UEFA EGYIK ALELNÖKÉNEK - SZÁMOLT BE AZ MLSZ HONLAPJA. MINDEN NAGY DÖNTÉSSEL MEG KELL VÁRNI AZ EP-VÁLASZTÁST - MONDTA ORBÁN VIKTOR A V4-EK ÉS NÉMETORSZÁG POZSONYI KORMÁNYFÕI TALÁLKOZÓJÁN. KÖZÖS PROGRAMOT INDÍTANAK A V4-EK NÉMETORSZÁGGAL A MIGRÁCIÓ MEGFÉKEZÉSÉRE MAROKKÓBAN JELENTETTE BE A SZLOVÁK KORMÁNYFÕ. A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE A TÁRGYALÁSOK FOLYTATÁSÁRÓL ÁLLAPODOTT MEG BRÜSSZELI TALÁLKOZÓJÁN THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ ÉS JEAN-CLAUDE JUNCKER EB-ELNÖK. HÉTFÕN BUDAPESTRE LÁTOGAT MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER. KEMÉNY KÉRDÉSEKRÕL IS TÁRGYAL MAJD ORBÁN VIKTOR AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTERREL MONDTA A KORMÁNYFÕ POZSONYBAN. A KÜLSÕ HATÁROK VÉDELME HATÁROZZA MEG EURÓPA BIZTONSÁGÁT MONDTA PINTÉR SÁNDOR BELÜGYMINISZTER BUKARESTBEN. NÉMETH ZSOLT KÜLÜGYI BIZOTTSÁGI ELNÖK: EURÓPA PROBLÉMÁIRA OLYAN MEGOLDÁS KELL, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA AZ EU BÕVÍTÉSÉT. SVÉDORSZÁG TOVÁBBI HÁROM HÓNAPPAL, MÁJUS 11-IG MEGHOSSZABBÍTJA A HATÁRELLENÕRZÉSEKET AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK KISZÛRÉSÉRE. FRANCIAORSZÁG HAZAHÍVJA RÓMAI NAGYKÖVETÉT AZ OLASZ VEZETÕK SOROZATOS „RÁGALMAZÓ KIJELENTÉSEI” MIATT KÖZÖLTE A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER TALÁLKOZÓT JAVASOL A FRANCIA ÉS AZ OLASZ VEZETÉS KÖZÖTT. MEGSZAVAZTA AZ UKRÁN PARLAMENT A NATO- ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS ALKOTMÁNYBA FOGLALÁSÁT. VILÁGHÁBORÚS BOMBÁKAT TALÁLTAK A RÓMAI CIAMPINO REPÜLÕTÉR EGYIK LE- ÉS FELSZÁLLÓPÁLYÁJÁN, A REPTERET LEZÁRTÁK. IRAKI MILÍCIÁK TÖBB TUCAT RAKÉTÁT LÕTTEK KI EGY SZÍRIAI HATÁRMENTI TELEPÜLÉSRE, AMELY AZ ISZLÁM ÁLLAM NEVÛ TERRORSZERVEZET ELLENÕRZÉSE ALATT ÁLL. A VENEZUELAI HADSEREG BARIKÁDOT EMELT A KOLUMBIAI HATÁRNÁL EGY HÍDON, HOGY NE JUTHASSON BE NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS SEGÉLY AZ ORSZÁGBA. AZ ÖNMAGÁT VENEZUELA IDEIGLENES ELNÖKÉVÉ KIKIÁLTÓ JUAN GUAIDÓ FERENC PÁPA SEGÍTSÉGÉT KÉRTE A VENEZUELAI VÁLSÁG RENDEZÉSÉBEN. ÚJABB MIGRÁNSKARAVÁN ÉRKEZETT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MEXIKÓI HATÁRÁHOZ. 12 ILLEGÁLIS AFGÁN BEVÁNDORLÓT TARTÓZTATTAK FEL A RENDÕRÖK HERCEGSZÁNTÓNÁL, A HATÁRZÁRHOZ KÍSÉRTÉK ÕKET. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 3-AS FÕÚTON EMÕD ÉS VATTA KÖZÖTT, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. JELENTÕS TORLÓDÁS ALAKULT KI AZ M0-SON A NAGYTÉTÉNYI ÉS A DUNAHARASZTI TERELÉSEKNÉL, AKÁR EGY ÓRÁVAL IS NÕHET A MENETIDÕ. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 7-ES ÚTON AGÁRDNÁL, A BALESETBEN EGY EMBER MEGHALT, AZ 55. KM-NÉL LEZÁRTÁK AZ UTAT. ÉLETFOGYTIGLANI BÜNTETÉST KÉRT AZ ÜGYÉSZSÉG ARRA A HÁROM FÉRFIRA, AKIK 2017-BEN AGYONVERTEK EGY IDÕS NÕT GÖNCRUSZKAI OTTHONÁBAN. 92 ÉVESEN MEGHALT KOSZTOS SÁNDORNÉ BODNÁR GIZELLA, ISMERTEBB NEVÉN "REPÜLÕS GIZI". 78 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT ERDÕS JÓZSEF KOSSUTH- ÉS JÁSZAI MARI-DÍJAS BÁBMÛVÉSZ.