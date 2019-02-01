2019. február 1.,
péntek, Ignác napja

20 éves a Roy és Ádám Trió

Hír TV

2019. február 1., péntek 14:55

„Nálunk, vidéken” címmel nyílt meg Bukta Imre kiállítása a Kieselbach Galériában. A képzőművész volt a vendégünk.

Tizenkétszeres felnőtt magyar bajnok és többszörös válogatott úszó, ma fitnesz világbajnok. Csapó Krisztina volt a vendégünk.

Szimfonikus zenekarral ad 20 éves jubileumi koncertet a Roy és Ádám trió. Kohánszky Roy, Nagy Ádám, Csányi Zoltán voltak a vendégeink.

 

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