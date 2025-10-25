Veszélyben a nyugdíjak: nyíltan kimondták a Tisza Párt terveit - Paláver + videó

Komment – Nemzetközi lapok is írtak a Békemenetről + videó

A pokol kapujában: Castel elemzése megmutatja, miért van most nagyobb szükség Budapestre, mint valaha

A végzetes tévedés: Ön is a háborúért és a migrációért menetelt, csak nem tudott róla?

Célpont – Magyar Péter újra a Fidesz árnyékában lépked? + videó

Nagy győzelmet aratott a magyar válogatott Luxemburg ellen

Ez már a szeretet és az új politika? A Tisza Párt hívei bántalmazták Császár Attila riportert + videó

A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét

Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó

A tolerancia diktatúrája: aki a Tiszára szavaz, az Brüsszelben a háborút és az LMBTQ-lobbit támogatja. Elemzés a nagy átverésről.

Miközben Brüsszel a háborút finanszírozza, Oroszország és Amerika már a békéről tárgyal. Az orosz különmegbízott megerősítette: a Trump-Putyin csúcsot Budapesten tervezik. Elemzés!

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.