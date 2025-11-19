Ursula von der Leyen miért teszi a tagállamokat felelőssé a kijevi korrupcióért? + videó

A kartell mint üzleti stratégia: Bige László cégénél újabb versenyfelügyeleti eljárás indult a régi ügy mellett

Nemcsak Zelenszkijt, hanem a nagyhatalmú kabinetfőnökét is lehallgatták a sikkasztási botrányban + videó

Lehullt az álarc: a Tisza Párt jelöltlistája a Gyurcsány-korszak újrahasznosított terméke + videó

Háború Ukrajnában – A korrupciós botrány átírhatja az ország jövőjét + videó

Szakértők helyett statiszták és vörös bárók: Magyar Péter bandája egy kétségbeesett casting-show + videó

Új tervet dolgozott ki titokban az ukrajnai háború lezárására a Trump adminisztráció + videó

Orbán Viktor: Ez több mint lehetetlen

A zenei szcéna negatív példái mellett a Dirty Slippers 14 éve folytatja Suliturnéját. A frontember szerint kártékony az, ha a zenészek drogra buzdítanak.

Több mint 20 fős csapat 6 héten keresztül kézzel rajzolta a tetoválásokat. A viaszfigura már megtekinthető a budapesti kiállításon.

