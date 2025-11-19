Ursula von der Leyen miért teszi a tagállamokat felelőssé a kijevi korrupcióért? + videó
Megosztás itt:
2025. november 19., szerda 17:10
| Hír TV
Az Európai Bizottság ultimátuma a gazdasági ésszerűség feladását jelenti. A 135 milliárdos követelés az a pont, ahol a politikai cél (háború folytatása) és a gazdasági kár már nem összeegyeztethető. A tagállamok most arra kényszerülnek, hogy a saját versenyképességük helyett a korrupt ukrán rendszer fenntartásának árát fizessék ki.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.