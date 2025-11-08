Tisztelet és egyetértés jellemzi Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatát + videó
Megosztás itt:
2025. november 08., szombat 17:20
| Hír TV
A Paláver mai adásában a hét legfontosabb eseményét, az Orbán–Trump találkozót is körül járjuk. A téma nem is lehetne más, mint a tisztelet és az egyetértés, ami a két ország viszonyát jellemzi a béke, a migráció és a gazdaság kérdésében.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.