Szijjártó Péter: Ez az az őrület, amit meg kell állítani + videó

Rendívüli: Lángokban áll egy ház teteje a Belváros szívében – A Hercegprímás utcában küzdenek a tűzzel + videó

Előre kitervelt gyilkosság: Hűtőládában csempésztek le egy holttestet a panel 9. emeletéről + videó

A Tisza Párt listáján végül helyet kap az óbaloldal + videó

Drograzzia a belvárosi szórakozóhelyen: 16 embert állítottak elő, miközben Kaposváron metamfetamin labort számoltak fel + videó + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijárta a kormánynál a SZÉP-kártya juttatás új formáját

Bár hosszabb távra tervezett, most mégis hátrébb lép a Tisza Pártnál egy fontos ember

Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát

Szijjártó Péter: Nem tudom megítélni, hogy az elnök kristálytiszta-e a kérdésben + videó

Nacsa Lőrinc bejelentette: 500 millió forintos kerettel indul az Erősödő Diaszpóra Program. Cél a magyar nyelv és kultúra megőrzése világszerte.

Kecskemét külterületén kigyulladt és összeomlott egy tanyaépület. A tűzoltók két holttestet találtak a romok között. A házban nem volt közmű.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.