Paláver: Zelenszkij beismerte, akadályozná a békét + videó

Panyi Miklós: Kollár Kinga óta tudjuk, hogy a Tisza Párt számára az a jó, ami az országnak rossz

A Tisza Párt megtámadta a fix 3 százalékos programot, nem akarja, hogy több tízezer fiatal albérlet helyett otthont szerezzen, ahogyan azt sem, hogy a fiatalok akár havi 150 ezer forintos támogatást kapjanak - jelentette ki a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a közösségi oldalán.