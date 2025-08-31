Paláver: Új elnököt választott Rózsa András személyében a nem induló Momentum + videó

Paláver - Húsz éve nem kaptunk annyi pénzt az uniótól, mint Ukrajna három év alatt + videó

Miközben Brüsszel hazánkat folyton vegzálja, Kijev milliárdokat markol fel és a magyar emberek érdekei háttérbe szorulnak. Mi áll az EU képmutató politikája mögött, és miért tűri ezt a magyar kormány? Nézze meg műsorunkban, ahol leleplezzük a brüsszeli pénzszórás megdöbbentő igazságát, és bemutatjuk, hogyan áll ki hazánk a magyar érdekekért!