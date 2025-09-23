Paláver – Trump aláírta azt a végrehajtási rendeletet, amely az Antifát terrorista szervezetnek minősíti + videó

Szijjártó Péter: Az Európai Parlament segít a bűnözőknek menekülni

Szijjártó Péter szerint az Európai Parlament ismét kiállította magáról a bizonyítványt, miután nem függesztette fel az antifa terrorizmussal vádolt Ilaria Salis és a szintén bűncselekménnyel vádolt Magyar Péter mentelmi jogát. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az EP ezzel segít a bűnözőknek a felelősségre vonás elkerülésében, és egy nyílt utcai embervadász oldalára állt.