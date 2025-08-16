Paláver: Trump 10/10-re értékelte a találkozóját Putyinnal + videó

A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjának legújabb adásában Tóth Tamás Antal vendégei Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Nemzet főmunkatársa voltak. A beszélgetés középpontjában az alaszkai Trump–Putyin-találkozó állt, amely új távlatokat nyithat az orosz–amerikai kapcsolatokban és az ukrajnai háború rendezésében.
