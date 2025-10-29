Paláver – Tiszássá vedlett jegybankelnökök támadják az Otthon Start Programot + videó

Legkevesebb 132 ember vesztette életét a Rio de Janeiróban a szervezett bűnözés ellen kedden végrehajtott razziában - közölte szerdán a Rio de Janeró-i ügyészség hivatala. A hatósági beszámolók szerint a halálos áldozatok között négy rendőr volt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Új műsorunkban a 15:30-kor kezdődő Paláverre hívjuk fel a HírTV nézőinek, illetve oldalai követőinek figyelmét. Az adás vendége Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet szerkesztője volt. A műsort Czirják Imre vezette.