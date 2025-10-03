Paláver - Tarr Zoltán szerint a hazai gazdák uniós agrárpiaci részesedését át kellene engednünk az Ukránoknak + videó

Tizenöt év telt el Magyarország legnagyobb ökológiai katasztrófája óta. 2010. október 4-én több mint egymillió köbméternyi mérgező vörösiszap öntötte el Kolontárt és Devecsert, tíz ember életét követelve. A lúgos áradat százmilliárdos károkat és tömeges állatpusztulást okozott, de a tragédiáért felelős MAL Zrt. vezetőket 2019-ben jogerősen felmentették. Az érintettek lelkében a seb máig nem gyógyult be.
Az amerikai hadsereg bevetésen van: Donald Trump elnök hivatalosan is hadiállapotot rendelt el a drogkartellek ellen, amelyeket terrorszervezetként azonosított. A tét az USA-ban évente 80 ezer életet követelő fentanil-járvány megállítása. Sokkoló felvételek bizonyítják, az amerikai hadsereg már hajókat robbantott fel a Karib-tengeren. Az elnök üzenete egyértelmű: a szárazföldön is megállítják a kartelleket! - Radar
A magyar miniszterelnök egyértelműen nemet mond az Európai Unió azon terveire, amelyek jelentős anyagi forrásokat mozgósítanának Ukrajna megsegítésére. Orbán Viktor szerint a magyar adófizetők pénzének védelme elsődleges, és a folyamatos nagyszabású támogatások veszélyeztetik az európai gazdasági stabilitást.