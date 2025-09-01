Paláver - Putyin az állítja megegyezett Trumppal + videó

Radar - Drasztikusan nő a rollerbalesetek száma + videó

A szakértők szerint a sisak hiánya, az alkohol és a szabálytalanságok okozzák a legtöbb tragédiát. A rendőrség és a mentők is arra figyelmeztetnek: a roller nem játék, és életet menthet, ha komolyan vesszük a közlekedési szabályokat.