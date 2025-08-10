Paláver – Otthon Start: nagy rohamra számítanak szeptembertől + videó

Az Otthon Start Program csak az ingatlanok drágulásához vezet - állítja a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter szerint még a program indulása előtt is volt, akinek meghiúsult a lakásvásárlás, ugyanis már húsz százalékkal drágábbak az ingatlanok.
