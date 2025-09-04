Paláver – Orbán Viktor: Az egész ország fellázadt a Tisza-adó ellen + videó

Hoppá, a Facebook-algoritmus is pironkodva nézett félre! Szabó Tímea, a Párbeszéd–Zöldek „mikroszkóp alatt is alig látható” támogatottságú társelnöke újabb verbális ámokfutással sokkolta a magyar internetet. Kattints a részletekért.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.