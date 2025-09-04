Paláver – Orbán Viktor: Az egész ország fellázadt a Tisza-adó ellen + videó

Szijjártó nem fogta vissza magát, amikor reagált lengyel kollégája háborgására

A balhéban látta a kiuat Magyar Péter, de Orbánékba nem, maximum a TEK-esekbe akadhat bele Kötcsén

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút

Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó

A 250 oldalas dokumentum mintegy 4500 nevet tartalmaz, melyben nem csak a magyar keresztnevek, de más kultúrákban használt elnevezések magyar megfelelői is megtalálhatóak.

Hoppá, a Facebook-algoritmus is pironkodva nézett félre! Szabó Tímea, a Párbeszéd–Zöldek „mikroszkóp alatt is alig látható” támogatottságú társelnöke újabb verbális ámokfutással sokkolta a magyar internetet. Kattints a részletekért.

