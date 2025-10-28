Keresés

2025. 10. 28. Kedd
Komment

Paláver

Paláver – Németország mentességet kér az olajszankciók alól + videó

2025. október 28., kedd 17:00 | HírTV

A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Műsorvezető: Szamosi Tímea.

  • Paláver – Németország mentességet kér az olajszankciók alól + videó

Orbán bedobta a követ – Indulhat a párbeszéd Moszkva és Európa Között? + videó

Tragédia Kenyában: amikor az álomszafari végzetes lángokba torkollik

Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Paláver hangoló + videó

Paláver hangoló + videó

 Új műsorunkban a 15:30-kor kezdődő Paláverre hívjuk fel a HírTV nézőinek, illetve oldalai követőinek figyelmét. Az adás vendége Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet szerkesztője volt. A műsort Czirják Imre vezette.
Veszélyben a nyugdíjak: nyíltan kimondták a Tisza Párt terveit - Paláver + videó

Veszélyben a nyugdíjak: nyíltan kimondták a Tisza Párt terveit - Paláver + videó

 A 13. havi nyugdíj nem ajándék, hanem visszaszerzett megbecsülés, amit a magyar nyugdíjasok a zsebükben érezhetnek. A Tisza Párt "közgazdászai" azonban most nyíltan a rendszer "szigorításáról" és a 13. havi nyugdíj "átalakításáról" beszélnek. Ez nem más, mint a 13. havi nyugdíj eltörlésének és a nyugdíjak megkurtításának hideg, neoliberális terve.
