Paláver – Németország mentességet kér az olajszankciók alól + videó

Radar – Jöttem, láttam, átsuhantam, de a lelketekben itt maradtam + videó

"Ők azok a kisbabák, akik még vagy a várandósság alatt, vagy a születésük után egy éven belül halnak meg. És őrájuk emlékezünk ilyenkor." Így beszélt az "átsuhanó babákról" Sevcsik M. Anna, az Élet.érzés Egyesület alapítója.