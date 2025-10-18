Keresés

Paláver

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

2025. október 18., szombat 17:00 | HírTV

A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Műsorvezető: Palányi Nóra.

  Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Gazdik, figyelem! Ne adjon ebből a kutyájának mert belehalhat

Robert Fico üzent a budapesti békecsúcs kapcsán

Kiderült, mit csinál az Oscar után Adrien Brody: Hollywood legnagyobb sztárjával áll össze

LES-1: döbbenetes módon éledt fel a több mint fél évszázada eltűnt zombi-műhold

A rangadó előtt derült ki, a Fradi edzője az íreket választja

A menekülő magyarokat büntette meg az UEFA a románok miatt félbeszakadt meccsért

Sokkoló tragédia a síneken Veszprém és Kádárta között

A Lidl nagy dobása: 37 részes Parkside készlet potom 4999 forintért!

Biztonsági szolgálatok, mesterlövészek, bombakeresők, elit egységek, helikopterek lepik el hamarosan Budapestet

Biztonsági szolgálatok, mesterlövészek, bombakeresők, elit egységek, helikopterek lepik el hamarosan Budapestet

Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére

Donald Trump közölte Zelenszkijjel: „itt az ideje megállapodni" a háború lezárása érdekében

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére
2
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartóztassa le a budapesti békecsúcs résztvevőit + videó
3
Továbbra is zavarodottság jellemzi az Európa Unió vezetőit a budapesti békecsúccsal kapcsolatban + videó
4
Donald Trump közölte Zelenszkijjel: „itt az ideje megállapodni" a háború lezárása érdekében
5
Donald Trump ismét elismerően beszélt a magyar miniszterelnökről + videó
6
Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat
7
Vezércikk – Donald Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal + videó
8
Sortűz alá vette a DK a gyónási titkot – a katolikus vezetés megdöbbent
9
Amerikáig menekült az október 7-ei vérengzésben résztvevő palesztin terrorista – letartóztatták
10
Biztonsági szolgálatok, mesterlövészek, bombakeresők, elit egységek, helikopterek lepik el hamarosan Budapestet

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

A Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést + videó

A Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést + videó

 Ismét lelepleződött a Tisza Párt valódi szándéka: a Paláver legújabb adásában bemutatták, hogyan számolná fel a baloldal a rezsicsökkentést, a magyar családok legfontosabb védvonalát. A műsorban elhangzottak szerint a brüsszeli elvárásoknak megfelelően a Tisza Párt visszahozná a megszorítások korát.
