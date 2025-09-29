Paláver – Magyar Péter: Soha nem leszek a másik oldalon + videó

Orbán Viktor a lehető legélesebben utasította vissza az új adónemek bevezetésének lehetőségét, párhuzamot vonva a kommunista múlttal. Szerinte az adó az a pont, ahol az állam "behatol az emberek magánéletébe". A miniszterelnök világossá tette: a kormány filozófiája az alacsony adókulcsok, a beszedés szigorúsága, de a legfontosabb: "hagyjuk az embereket, hogy éljenek!"
Botrány a Tisza Párt körül: Bod Péter Ákos, Magyar Péter embere, döbbenetes kijelentést tett egy podcastban. Szerinte azok a magyarok, akik az alacsony adók miatt szavaznak a Fideszre, az alkoholistákhoz hasonló függőségben vannak! Sőt, a közgazdász kritizálta az anyák SZJA-mentességét is, feltéve a kérdést: És honnan lesz a kieső bevétel pótolva? I
