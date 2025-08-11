Paláver - Magyar Péter kinyomtatta az internetet + videó

Szijjártó Péter külügyminiszter részleteket árult el az orosz miniszterelnök-helyettessel folytatott beszélgetéséről, amely az amerikai-orosz csúcstalálkozó előkészületeiről szólt. A Facebookon tett kijelentése szerint a találkozó jelentősége "még a Holdról is látszik", és Alaszka hamarosan az internet legforróbb keresőszavává válhat! Mi zajlik a háttérben?
Orbán Viktor figyelmeztet: ha Európa nem ül tárgyalóasztalhoz, az amerikai–orosz csúcstalálkozó a kontinens feje fölött dönthet. Exkluzív videóüzenetében a magyar kormányfő éles kritikát fogalmaz meg – nézd meg most!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.