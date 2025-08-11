Paláver - Magyar Péter kinyomtatta az internetet + videó

Szijjártó Péter: Alaszka lesz a világ középpontja a nagyhatalmi csúcstalálkozó miatt

Szijjártó Péter külügyminiszter részleteket árult el az orosz miniszterelnök-helyettessel folytatott beszélgetéséről, amely az amerikai-orosz csúcstalálkozó előkészületeiről szólt. A Facebookon tett kijelentése szerint a találkozó jelentősége "még a Holdról is látszik", és Alaszka hamarosan az internet legforróbb keresőszavává válhat! Mi zajlik a háttérben?