Paláver – Magyar Péter is eltitkolná a Tisza-adót + videó

Megdőlt a mítosz: ezen a felmérésen tarol Orbánék politikája

Monitor - Nemzeti érdek feladásában Karácsony Gergely túltett Magyar Péteren, amikor azt mondta, hogy hazánk elemi érdeke Ukrajna uniós csatlakozása + videó

Vezércikk - Tarr Zoltán a Tisza Párt szinkronja, elárulta Magyar Péter brutális tervét! + videó

Orbán Viktor közös sajtótájékoztatója Nagy Elekkel a MKIK elnökével – élő adás + videó

Egy 39 éves diplomata lehet az új amerikai nagykövet Budapesten

Magas a részvételi arány a cseh parlamenti választásokon + videó

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

"A pedofília nem feltétlenül az egyén döntésétől függő bűncselekmény, hanem könnyen lehet, hogy betegség." - Így fogalmazott a Népszava főszerkesztő-helyettese, egy televíziós vita-műsorban.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.