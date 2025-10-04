Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 04. Szombat Ferenc napja
Jelenleg a TV-ben:

Civil kör

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Paláver

Paláver – Magyar Péter is eltitkolná a Tisza-adót + videó

2025. október 04., szombat 17:00 | HírTV

A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Műsorvezető: Czirják Imre.

  • Paláver – Magyar Péter is eltitkolná a Tisza-adót + videó

További híreink

Óriási leállás bénítja meg a hazai nagybankot

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Elesett Budapest: mentők és tűzoltók mindenütt

Pazar góllal bizonyított a magyar csatár, akit Rossi nem hajlandó Varga helyett játszatni

"Most halálra innám magam" – Összeomlott a magyar rapper: kiderült, a feleségével sem élnek már együtt!

Kaszás Nikolett utolsó szavait idézte fel a túrázó, aki utoljára találkozott vele

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

Mint a rocksztárok: Mick Jagger nyomdokán a 68 éves magyar focilegenda-apuka

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

További híreink

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét
2
Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány
3
Magas a részvételi arány a cseh parlamenti választásokon + videó
4
Egy 39 éves diplomata lehet az új amerikai nagykövet Budapesten
5
Orbán Viktor közös sajtótájékoztatója Nagy Elekkel a MKIK elnökével – élő adás + videó
6
Csehországban leválthatják a háborúpárti kormányt
7
Vezércikk - Tarr Zoltán a Tisza Párt szinkronja, elárulta Magyar Péter brutális tervét! + videó
8
Monitor - Nemzeti érdek feladásában Karácsony Gergely túltett Magyar Péteren, amikor azt mondta, hogy hazánk elemi érdeke Ukrajna uniós csatlakozása + videó
9
Elkezdődött a Pécs Pride + videó
10
Megdőlt a mítosz: ezen a felmérésen tarol Orbánék politikája

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!