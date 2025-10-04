Paláver – Magyar Péter is eltitkolná a Tisza-adót + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A magyar miniszterelnök egyértelműen nemet mond az Európai Unió azon terveire, amelyek jelentős anyagi forrásokat mozgósítanának Ukrajna megsegítésére. Orbán Viktor szerint a magyar adófizetők pénzének védelme elsődleges, és a folyamatos nagyszabású támogatások veszélyeztetik az európai gazdasági stabilitást.