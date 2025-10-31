Keresés

2025. 10. 31. Péntek Farkas napja
Paláver

Paláver: Magyar nap Washingtonban – így néz ki a baloldal által hirdetett elszigetelődés? + videó

2025. október 31., péntek 18:29 | Hír TV

Miközben a hazai közélet apró-cseprő vitáktól hangos, a magyar diplomácia a világpolitika csúcsán játszik. Orbán Viktor kijelentette: „Magyar napot tartunk Washingtonban.” Mai adásunkban ezt a kiemelt fontosságú látogatást is elemezzük: milyen súllyal bír a magyar békepárti álláspont, és mit jelent ez a nemzeti érdek érvényesítésében?

