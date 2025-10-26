Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 26. Vasárnap Dömötör napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont

Következik:

Hírek 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Paláver

Paláver: Hogy készül a Tisza a hatalomátvételre? + videó

2025. október 26., vasárnap 17:58 | Hír TV
Paláver szócsata HírFM

A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Műsorvezető: Dezse Balázs.

  • Paláver: Hogy készül a Tisza a hatalomátvételre? + videó

További híreink

Elképesztő felvételek! – jégeső csapott le tegnap éjjel az országra

Élve dobták a tengerbe őket – Ez Brüsszel humanitárius politikájának valódi arca + videó

Curtis mesterien tette helyre a hisztiző Hadházy Ákost

Megszavazta a Tisza testvérpártja a sorkatonaságot

Beköszöntött a Skorpió-időszak – Most 3 csillagjegynek kiderül, ki az igazi ellensége

Robert Fico Orbán Viktorral tárgyalt a Patriótákhoz való csatlakozásról

Újabb botrányos terv Brüsszelből

Slot kifakadt, szerinte ilyen gyengén még sosem játszott a Liverpool

Ruszin-Szendi Romulusz újra megmutatta, hogy milyen irányba halad a Tisza + videó

További híreink

Ruszin-Szendi Romulusz újra megmutatta, hogy milyen irányba halad a Tisza + videó

Orbán Viktor különleges küldetésen: három vezető, egy üzenet Európának

Élve dobták a tengerbe őket – Ez Brüsszel humanitárius politikájának valódi arca + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Újabb botrányos terv Brüsszelből
2
Porrá zúzták Hadházy Ákos hazugságait – Menczer Tamás kemény üzenetet küldött az ellenzéknek
3
Ismét leállt egy európai repülőtér – furcsa tárgyakat észleltek az égen!
4
Élve dobták a tengerbe őket – Ez Brüsszel humanitárius politikájának valódi arca + videó
5
Orbán Viktor különleges küldetésen: három vezető, egy üzenet Európának
6
Kampánybeszédnek is kevés volt: A Nézőpont Intézet megsemmisítette Magyar Péter unalmas parádéját
7
Vezércikk café - A Nemzeti Menet valójában egy háborús menet volt + videó
8
Csipkés front: Támadás a biológia ellen, avagy kinek áll jól a tanga? - Harsány + videó
9
Ruszin-Szendi Romulusz újra megmutatta, hogy milyen irányba halad a Tisza + videó
10
Louvre-rablás: ketten kézre kerültek, a műkincsek sorsa továbbra is kérdéses

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Veszélyben a nyugdíjak: nyíltan kimondták a Tisza Párt terveit - Paláver + videó

Veszélyben a nyugdíjak: nyíltan kimondták a Tisza Párt terveit - Paláver + videó

 A 13. havi nyugdíj nem ajándék, hanem visszaszerzett megbecsülés, amit a magyar nyugdíjasok a zsebükben érezhetnek. A Tisza Párt "közgazdászai" azonban most nyíltan a rendszer "szigorításáról" és a 13. havi nyugdíj "átalakításáról" beszélnek. Ez nem más, mint a 13. havi nyugdíj eltörlésének és a nyugdíjak megkurtításának hideg, neoliberális terve.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!