Vajon jogos nemzeti önérdek vagy veszélyes sovinizmus? A kérdésről a hallgatók telefonon keresztül mondják el a véleményüket.

Paláver - A magyarok nem kérnek a Tisza-csomagból + videó

A Tisza-párt „csomagja” éles vitákat vált ki Magyarországon. Egy friss felmérés szerint a magyarok többsége elutasítja azokat a politikai és gazdasági javaslatokat, amelyeket a párt ígér. A kritikusok szerint a Tisza-csomag olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek aláássák a nemzeti szuverenitást, és veszélyeztetik a magyar gazdaság stabilitását.