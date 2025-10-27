Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 27. Hétfő Szabina napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Paláver

Paláver hangoló + videó

2025. október 27., hétfő 14:30 | HírTV

Új műsorunkban a 15:30-kor kezdődő Paláverre hívjuk fel a HírTV nézőinek, illetve oldalai követőinek figyelmét. Az adás vendége Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet szerkesztője volt. A műsort Czirják Imre vezette.

  • Paláver hangoló + videó

További híreink

Fekete lángos?! Halloween-szenzáció Szombathelyen

Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó

Ezt nem lehet titokban tartani, máris megválna magyar kapusától a Liverpool

Ez a fűszer eltűnt a magyar konyhából – pedig egykor igazi kincs volt

Gyászol Hollywood: Meghalt a világ legszebb fiújának tartott színésze

Kubatov Gábor mai üzenete komoly figyelmeztetés a Ferencváros játékosainak + videó

Óriási győzelmet aratott az argentin elnök pártja

Lidl: szuper áron lehet a tiéd a 39 részes Parkside készlet

Tusk jóslásokba bocsátkozott a háború végével kapcsolatban

További híreink

Tusk jóslásokba bocsátkozott a háború végével kapcsolatban

A Vatikánban folytatja a békemisszióját Orbán Viktor + videó

Ismét leállt egy európai repülőtér – furcsa tárgyakat észleltek az égen!

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Óriási győzelmet aratott az argentin elnök pártja
2
Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó
3
A Vatikánban folytatja békemisszióját Orbán Viktor + videó
4
Orbán Viktor: Egyre rosszkedvűbben történik Ukrajna támogatása + videó
5
A vatikáni találkozók után Orbán Viktor Giorgia Meloni olasz kormányfővel is tárgyal + videó
6
Tusk jóslásokba bocsátkozott a háború végével kapcsolatban
7
Bayer Zsolt barátilag kérte meg Nagy Ferót a bocsánatkérésre
8
UFO repült Moszkva felett? A tudós válaszolt + videó
9
Szijjártó Péter kemény üzentet küldött Donald Tusknak
10
Háború Ukrajnában – Innen szerez Ukrajna újabb forrásokat a háború finanszírozásához + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Veszélyben a nyugdíjak: nyíltan kimondták a Tisza Párt terveit - Paláver + videó

Veszélyben a nyugdíjak: nyíltan kimondták a Tisza Párt terveit - Paláver + videó

 A 13. havi nyugdíj nem ajándék, hanem visszaszerzett megbecsülés, amit a magyar nyugdíjasok a zsebükben érezhetnek. A Tisza Párt "közgazdászai" azonban most nyíltan a rendszer "szigorításáról" és a 13. havi nyugdíj "átalakításáról" beszélnek. Ez nem más, mint a 13. havi nyugdíj eltörlésének és a nyugdíjak megkurtításának hideg, neoliberális terve.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!