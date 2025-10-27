Paláver hangoló + videó

Veszélyben a nyugdíjak: nyíltan kimondták a Tisza Párt terveit - Paláver + videó

A 13. havi nyugdíj nem ajándék, hanem visszaszerzett megbecsülés, amit a magyar nyugdíjasok a zsebükben érezhetnek. A Tisza Párt "közgazdászai" azonban most nyíltan a rendszer "szigorításáról" és a 13. havi nyugdíj "átalakításáról" beszélnek. Ez nem más, mint a 13. havi nyugdíj eltörlésének és a nyugdíjak megkurtításának hideg, neoliberális terve.