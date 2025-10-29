Paláver hangoló – Orbán Viktor szerint a Tisza nem szándékosan mutatja be, véletlenül kotyogja ki programját + videó

Nagyon beleszaladt a Vasas a késbe Zalánkiék ellen a Bajnokok Ligájában

300 ezer dezertőr és erőszakos sorozás – Ez Ukrajna útja Európába? + videó

„Oopsz, ezt nem akartam mondani?” – Orbán Viktor a Tisza Párt őszinteségi rohamairól

Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó

Tragédia a levegőben – Magyar turisták haltak meg a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben + videó

Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatai + videó

Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter egyben a nagytérségi fejlesztésekről is szólt tájékoztatójában.

A 80-as évek, rendszerellenes lázadó, botrány rockot játszó, korszakos muzsikusa ezúttal is botrányba keveredett, de immár belátta, hogy rosszul fogalmazott. Nagy Feróval Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője beszélgetett.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.