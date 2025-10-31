Paláver hangoló - Míg Orbán Washingtonban tárgyal, a baloldal a Szigeten is marakodik? + videó
2025. október 31., péntek 15:03
| Hír TV
Miközben a világpolitikában komoly tétek forognak kockán, a hazai baloldal a tőle megszokott bohózatot adja elő. A Paláver mai adásában kényelmesen hátradőlünk és élvezzük a látványt: Karácsony Gergely és Magyar Péter egymást vádolja hazugsággal a Sziget-ügyben. Elő a popcornnal, kezdődik a baloldali sárdobálás!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.