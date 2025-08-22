Paláver – Halványgyengén cáfolja Ajsa Luna, hogy meggyalázta volna a Himnuszt + videó

Szeretetországot építene Magyar Péter, miközben lámpavasra húzatna mindenkit Magyar Péter szektája, aki számukra nem szimpatikus. Ha már szeretet, a barátságot se feledjük, itt van ugyanis a Barátság kőolajvezeték, amelyet az utóbbi időszakban többször megtámadtak az ukránok. Ma is.
Párbeszédet és vitát javaslok minden televízióban és portálon a kormányellenes tüntetők megválasztott legitim képviselőivel - mondta pénteken Aleksandar Vucic szerb elnök a közösségi oldalán közzétett videójában, amelyben kiemelte: Szerbiának demokratikus párbeszéddel, nem erőszakkal kell megoldania a problémáit.
