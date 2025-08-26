Paláver - Brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt + videó

Forrnak az indulatok Berlinben: Friedrich Merz német kancellár és Kanada miniszterelnöke, Mark Carney ultimátumot küldött Putyinnak. Ha az orosz elnök nem lép, a Nyugat kemény válaszlépésekre készül – új szankciók és fegyverek jöhetnek! Kattints, és tudd meg, mi várható a következő drámai órákban!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.