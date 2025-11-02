Paláver - Brutális késes támadás történt egy brit vonaton + videó

„Először azt hittük halloweeni tréfa” – szemtanúk az angliai késes támadásról + videó

Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa

Mattot kapott a Tisza Párt – Pofonegyszerű kérdés amire nem mernek válaszolni: a hallgatásuk a válasz?

Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért

Bár a nyári szezon már véget ért, a tópart továbbra is vonzza a pihenni vágyókat. Sokan wellness-hétvégére, mások kirándulásra vagy családi kikapcsolódásra érkeztek.

Sepsi Ádám és Szabó Benedek is kivívta részvételét a World Darts Federation (WDF) által szervezett lakeside-i világbajnokságra - adta hírül vasárnap a Magyar Darts Szövetség.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.