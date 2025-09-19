Paláver – Az USA után Magyarország is terrorszervezetté nyilvánítja az Antifát + videó

Muri Enikő, a sikeres színész-énekesnő, a Digitális Polgári Körök alapító tagjaként példát mutat. Elszántan küzd a drogok ellen, és ezért tartja kiemelkedően fontosnak a szervezet szombati, budapesti találkozóját. A Papp László Sportarénában megrendezett eseményen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a házigazdák pedig Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek.

Tömeggyilkosság - Dróntámadás ért egy mecsetet Szudánban, 75 halott: az ENSZ az etnikai erőszak elterjedéséről beszél

Dróntámadás történt egy mecset ellen egy zsúfolt szudáni menekülttáborban, ami legalább 75 ember halálát okozta. Az MTI értesülései szerint a támadás a szudáni hadsereg és a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) közötti harcok közepette történt. A mecsetben rengeteg civil tartózkodott, amikor a drón lecsapott, és a mentőalakulatok számos holttestet hoztak ki a romok alól.