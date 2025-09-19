Paláver – Az USA után Magyarország is terrorszervezetté nyilvánítja az Antifát + videó

Muri Enikő, a sikeres színész-énekesnő, a Digitális Polgári Körök alapító tagjaként példát mutat. Elszántan küzd a drogok ellen, és ezért tartja kiemelkedően fontosnak a szervezet szombati, budapesti találkozóját. A Papp László Sportarénában megrendezett eseményen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a házigazdák pedig Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek.
Dróntámadás történt egy mecset ellen egy zsúfolt szudáni menekülttáborban, ami legalább 75 ember halálát okozta. Az MTI értesülései szerint a támadás a szudáni hadsereg és a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) közötti harcok közepette történt. A mecsetben rengeteg civil tartózkodott, amikor a drón lecsapott, és a mentőalakulatok számos holttestet hoztak ki a romok alól.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Tisza-párt „csomagja” éles vitákat vált ki Magyarországon. Egy friss felmérés szerint a magyarok többsége elutasítja azokat a politikai és gazdasági javaslatokat, amelyeket a párt ígér. A kritikusok szerint a Tisza-csomag olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek aláássák a nemzeti szuverenitást, és veszélyeztetik a magyar gazdaság stabilitását.