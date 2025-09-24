Paláver – Akit zavar a harangzúgás, ne templom előtt balhézzon! + videó

Egy borsodi kistelepülésen játszódott le a szörnyű dráma, ahol egy holland férfi terrorizálta a feleségét. A brutális esetről a rendőrség most adott ki tájékoztatást, ami mindenkit elgondolkodtat: vajon mennyi szenvedés rejtőzik a zárt ajtók mögött?

BMW, CATL és most a BYD újabb gyára? - Magyarország az akkumulátorgyártás fellegvára lesz

A világelső autógyártó, a BYD most először árulta el, milyen titkos tervet szövöget Európára. A vállalat szerint a debreceni CATL után egy újabb akkugyár épülhet, ami minden eddigi beruházásnak a felett állna. Kiderült, mi a legfontosabb szempont a döntésnél.