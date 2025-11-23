Keresés

2025. 11. 23. Vasárnap Kelemen, Klementina napja
Kapu Tibor megszólal az elhízás-járványról – a tudósok is felkapták a fejüket

Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó

Katalin hercegné megtörte a csendet: elmondta, mitől lett szőke a haja

Magyar Péter lelepleződött, lábbal tiporja a jogállamiságot

"Muszáj, hogy itt legyek" – Az utolsó pillanatban jött meg! Curtis elárulta, miért nem szállt ki a Megasztárból

„Mára sem lett jobb…” – Kubatov Gábor újabb sejtelmes üzenete a Fradi veresége után

Weber kiadta a jelszót: Európai NATO kell és a háború folytatása – Ez a Tisza Párt brüsszeli kottája

Gyász: elhunyt Mészáros Tibor világcsúcstartó erőemelő

Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos

A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó
2
A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok
3
Elhunyt Mészáros Tibor világcsúcstartó erőemelő
4
Hiszti a partvonalon: Ursula von der Leyen központi szerepet követel a béketárgyaláson, ahová meg sem hívták
5
Dróntámadás Oroszország szívében: Lángokban áll a Moszkva melletti erőmű, mobil fűtést telepítenek + videó
6
Matematikai pofon Magyar Péternek: Kiderült, hogy a tömegpárt vidéken gyakorlatilag nem létezik
7
Hol van itt a mélyszegénység? 125 ezer új autó talált gazdára idén, a Toyota vezeti a piacot
8
Magyar Péter hamis adatai a kukában: A Politico mérése szerint is veri a Fidesz a Tiszát
9
Sokk az Üllői úton – Történelmi nyíregyházi siker a Ferencváros ellen
10
Szoftveres trükkel lopott el 30 milliót egy békéscsabai dohánybolti eladó

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Szijjártó Péter: Ez az az őrület, amit meg kell állítani + videó

Szijjártó Péter: Ez az az őrület, amit meg kell állítani + videó

 A nyugalom megzavarására alkalmas tervet leplezett le a kormány. Miközben Kijevben az "aranyvécés" korrupciós botrányok rázzák meg a közéletet, Brüsszelben nem a pénzcsap elzárásáról, hanem annak teljes kinyitásáról döntenének. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint "őrület lett úrrá" az uniós központban: fegyverre és a korrupt ukrán állam működésére költenék a magyar és európai családok jövőjét.
